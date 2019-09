'Predlagani ukrepi lahko povzročijo več škode kot koristi'

Kot poudarjajo, ne nasprotujejo trajnostnemu in zakonitemu odstrelu volkov in medvedov, saj se jim zdi nujen upravljavski ukrep, pomemben za zagotavljanje sobivanja. "Nikakor pa ne podpiramo drastičnih redukcij populacij obeh vrst, ki se jih v zadnjem času predlaga," sporočajo. Po njihovem mnenju bi vse radikalne rešitve, ki se kot predlogi pojavljajo v medijih, prinesle več slabosti kot koristi (to so popolna zaščita zveri, odstrel več kot polovice celotne populacije ali omejevanje velikosti populacije na določeno, slabo argumentirano število).

Strokovnjaki ljubljanske biotehniške fakultete so prepričani, da omenjeni predlogi predstavljajo premik iz ene skrajnosti v drugo, kar ni nikoli rešitev, zato pozivajo odločevalce, da pred sprejemom ukrepov temeljito pretehtajo tako prednosti kot slabosti različnih upravljavskih možnosti, predvsem z vidika njihovega prenosa v prakso in njihovih družbenih in gospodarskih posledic, zaželenih in nezaželenih.

"Povezave med konflikti in številčnostjo namreč še zdaleč niso neposredne in sorazmerne. Za zajezitev trenutnih konfliktov tako drastični ukrepi niso potrebni, niti ne bi bili učinkoviti. Nekateri od teh radikalnih predlogov so tudi v nasprotju z zakonodajo ter jim močno nasprotuje pomemben del slovenske javnosti. Zato bi se zlahka ponovil lanski scenarij, ko je sodišče zaradi pritožb delov javnosti odstrel medvedov popolnoma zaustavilo, kar je bil po naši oceni eden ključnih katalizatorjev letošnjih revoltov lokalnih skupnosti. S tem bi se težave in družbeni konflikti še dodatno poglobili, dodatno bi se znižala tudi družbena sprejemljivost do zveri, predvsem med lokalnimi prebivalci. Skakanje iz ene skrajnosti (popolna prepoved odstrela) v drugo (radikalni odstrel) po lastnih in tujih izkušnjah prinaša mnogo več težav kot rešitev. Najprej za ljudi, pa tudi za divje in domače živali," poudarjajo.

Strokovnjaki še pojasnjujejo, da je natančno uravnavanje številčnosti prostoživečih živali v naravi, še posebej to velja za volka, zelo zahtevno in v praksi, zaradi velikih nihanj v njihovi številčnosti v posameznih obdobjih leta ter velikih prostorskih razsežnosti, na katerih se posamezni volkovi oziroma skupine zadržujejo ter jih branijo pred drugimi volkovi oziroma skupinami, praktično nemogoče."Za ljudi in njihove dejavnosti je precej bolj kot število zveri pomembno število škod oziroma konfliktov, ki jih zveri povzročajo," poudarjajo na biotehniški fakulteti in dodajajo, da je zato ključno, da se usmerimo predvsem v učinkovito preprečevanje teh težav. "V ta namen je na voljo več preizkušenih ukrepov, med katerimi je tudi odstrel."