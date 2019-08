Predlog 11 pokrajin sproža polemike

To je osnutek, ki mu sledijo pripombe. Sodeč po prvih komentarjih pa jih ne bo malo. Avtorji so državo razdelili na 11 pokrajin. Tako so Štajersko razkosali na kar tri različne regije: Južnoštajersko, Vzhodnoštajersko in Zahodnoštajersko.

Ljubljana je po zgledu Dunaja nekakšen samostojni otok, a brez okoliških občin, češ da te v morebitni skupni osrednjeslovenski pokrajini ne bi bile enakopravne proti prestolnici.

Vidimo, da tudi denimo Notranjska pokrajina ni predvidena, medtem ko sta največji Dolenjska in Gorenjska. To so predvideni sedeži pokrajin, ki jih je stroka izbrala na podlagi že obstoječih mestnih občin, ki so tudi največja upravna središča. Bodo pa te gotovo še predmet vročih razprav in boja za interese.

In za koliko se bo povečala že tako preštevilčna državna uprava?