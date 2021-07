Predlog abolicije glob za kršenje protikoronskih odlokov brez večinske podpore

Predlog zakona so vložili poslanci LMŠ, NeP, SD in Levice, ki so predlagali, da bi vsi, ki so plačali kazni na podlagi protikoronskih vladnih odlokov, za katere je ustavno sodišče pozneje presodilo, da so neustavni, dobili povrnjeno kazen, pravnomočno zaključene postopke pa bi razveljavili. Postopke, ki še niso zaključeni, bi ustavili.

A predlog zakona ni naletel na večinsko podporo matičnega odbora za pravosodje, zato se njegova parlamentarna pot z obravnavo na seji DZ končuje.

V SDS ocenjujejo, da se je s predlogom zakona želelo uzakoniti neenako obravnavo kršiteljev vladnih odlokov, kar je v nasprotju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom, hkrati pa je dajal napačen signal glede spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije. Kot dodajajo, v SDS postavljajo zdravje in življenja naših sodržavljanov na prvo mesto, zato ga niso podprli, je povedal Jožef Lenart.

Po mnenju NSi je sprejem posebnega zakona, s katerim bi posegali v odprte prekrškovne ali sodne postopke, povsem neustrezen in lahko odpre plaz novih tovrstnih posegov zakonodajne oblasti v konkretne postopke, je v ponedeljkovi razpravi opozoril poslanec Blaž Pavlin. Poleg tega bi podpora takemu predlogu zakona pomenila negativen signal pri zavzemanju družbe za čim večje spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, menijo v NSi.