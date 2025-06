'Predlog dijakov za znižanje meje za pozitivno oceno popolnoma neuresničljiv'

V državnih komisijah za splošno in poklicno maturo so se odzvali na poziv Dijaške skupnosti Celje k spremembi sistema vrednotenja letošnje mature. Po mnenju dijakov je bila namreč matura iz matematike prezahtevna. Na RIC odgovarjajo, bo mogoče primerljivost gradiv in dosežkov ocenjevati po končanih izpitih. Doslej sicer niso zaznali odstopanj, ki bi zahtevale posege sistemske narave.

V odzivu državne komisije za splošno maturo, ki so ga posredovali iz Državnega izpitnega centra, so navedli, da dokler ocenjevanje poteka, ni mogoče na noben način posegati v ocenjevalne kriterije. Šele po zaključenem ocenjevanju, ko so znane ocene za vse dele posameznega izpita, se opravita natančen pregled dosežkov kandidatov in razprava o morebitni potrebi za spremembe meja za ocene, so pojasnili. Tovrstne odločitve po njihovih navedbah niso stalnica, ampak posebnost v sistemu in so tudi relativna redkost. Že odmik za en odstotek od oblikovanega predloga šteje kot opazna sprememba, tako da kaže razumeti predlog dijaške skupnosti za znižanje meje za pozitivno oceno pri matematiki s 50 na 45 odstotkov kot popolnoma neuresničljiv, so zapisali. "Še bolj nerealistično je pričakovanje znižanja meje za pogojno pozitivno oceno na 30 odstotkov," so dodali.

Glede opozoril celjske dijaške skupnosti o neposrečenem odlomku na esejski nalogi iz slovenščine so poudarili, da so ocenjevalcem podali ustrezne usmeritve, tako da kandidati ne bodo oškodovani. "Izbira odlomkov, uporabljenih ob naslovih in navodilih za pisanje posameznih esejskih nalog, je v izključni domeni matične državne predmetne komisije," so še pojasnili. Ocenjevanje bodo analizirali, a glede na informacije šol, ocenjevalcev in tudi maturantov, ki so nalogo maja pisali, v komisiji ne pričakujejo izkazane potrebe za posege v določitev meja med ocenami.

Matura. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tudi glede preverjanja slušnega razumevanja pri angleščini v komisiji niso prejeli nobenih informacij od ocenjevalcev, s šol ali od maturantov, "ki bi nakazovale kak opazen problem ali celo potrebo po posegih v ocenjevalne kriterije".

Pritožbe začeli prejemati po dopisu