Predlog izvajanje prireditev v Tivoliju in na Rožniku omejuje na pet lokacij

"Narava v krajinskem parku je izjemna, zato je treba zagotoviti pravo ravnovesje med varovanjem in dejavnostmi, da jo bomo ohranili tudi našim zanamcem," so zapisali. V ta namen želijo opredeliti prireditvene prostore, kjer bi bila ob upoštevanju varstvenih ciljev in varstvenega režima izvedba prireditev dopustna, ter tako "preprečiti izvajanje prireditev stihijsko oziroma na območjih, na katerih bi tovrstne dejavnosti lahko ogrozile ugodno stanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot".

V obrazložitvi so v oddelku Mestne občine Ljubljana za varstvo okolja zapisali, da je razlog za pripravo predloga sprememb odloka v obstoju naravne dediščine, ki se nahaja na območju krajinskega parka in jo je treba varovati skladno z ustavnimi in zakonskimi določbami.

Po predlogu bo mogoče prireditve organizirati zgolj na naslednjih lokacijah: vrh Rožnika, območje rekreacijskega centra Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem.

Dodajajo, da so pri načrtovanju predlaganih lokacij za izvajanje prireditev upoštevali tudi pomen tradicionalnih prireditev na območju krajinskega parka, kot so praznovanje 1. maja – praznika dela, podelitev nagrade kresnik, tek za ženske in Taborniški feštival. "Te prireditve so postale del kolektivne zavesti prebivalcev in obiskovalcev mesta Ljubljane in kot takšne vplivajo ne samo na identiteto krajinskega parka, temveč tudi na identiteto mesta Ljubljana," menijo pripravljavci spremembe odloka.

Doslej v krajinskem parku ni bilo dovoljeno organizirati javnih prireditev, ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave. Po predlogu pa v krajinskem parku ne bo dovoljeno organizirati prireditev, razen na lokacijah: vrh Rožnika, območje rekreacijskega centra Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Za prireditve na teh lokacijah tako ne bo več potrebno soglasje zavoda.

Če bo mestni svet predlog spremenjenega odloka potrdil, bo začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.

Spremembo odloka je na torkovi novinarski konferenci napovedal ljubljanski župan Zoran Janković, potem ko zavod za varstvo narave ni podal soglasja za izvedbo študentske prireditve na Rožniku in za koncert glasbenika Magnifica v Tivoliju.