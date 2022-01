Predlog koalicije: za 3,5 odstotka bi se uskladile le pokojnine, priznane do konca leta 2010

Najvišja uskladitev bi po predlogu koalicije veljala za tiste, ki so se upokojili do konca leta 2010.

Državni zbor naj bi predlog novele obravnaval na izredni seji, ki so jo zahtevali poslanci SDS, NSi, SMC, DeSUS in SNS, poslanca narodnih skupnosti ter nepovezana poslanka Mateja Udovč. O sklicu seje se bo v torek dogovoril kolegij predsednika DZ, seja pa je predvidena za 13. januar.

Poslanska skupina DeSUS želi s predlogom novele dokončno odpraviti zaostanek zaradi prenizko izplačanih pokojnin med gospodarsko krizo. Vendar pa so v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) izračunali, da je primanjkljaj iz časa gospodarske krize le še pri upokojenih do vključno leta 2010, in sicer v višini 3,5 odstotka, in pri upokojenih v letu 2011 v višini 1,7 odstotka.

Po redni uskladitvi pokojnin v januarju lani pa je ta primanjkljaj večji za dodatno odstotno točko, ker je bila zaradi načina pri izračunu rasti povprečne plače, povezanega z epidemijo covida-19, uskladitev izvedena v višini 2,5 namesto 3,5 odstotka. Za en odstotek so bili iz istega razloga prikrajšani tudi tisti, ki so se upokojili lani.

Poslanske skupine koalicije so dopolnilo pripravile tudi na podlagi Zpizovih izračunov. Po zavodovih podatkih bi bilo treba za izvedbo dopolnila na letni ravni zagotoviti 145 milijonov evrov, so v zavodu povedali za STA.

Zadnja izredna uskladitev je bila decembra 2020, povišanje pa je bilo dvoodstotno.