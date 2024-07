Predlog konzorcija za oživitev Kanina: iz doline do zgornje postaje v 13 minutah

Konzorcij Promotor sestavlja šest investicijskih in strokovnih partnerjev, njegov pobudnik in ustanovni partner je podjetje Foris, lastnik hotela Kanin, pridruženi partner je lokalno podjetje Soča Rafting. Strokovni člani konzorcija so še žičničarsko podjetje Leitner, Stem International, Riko in Projekt.

Na seji je predstavil študijo, ki kaže, da lahko Bovec, predvsem nastanitveni obrati, turistično preživi samo s celoletnim turizmom. Njihov načrt je torej znova oživiti zimski del sezone.

Po pojasnilih zastopnika podjetja Leitner Franca Alaina Furlanija gospodarski dejavniki kažejo, da je mogoče GTC Kanin zgraditi samo na način javno-zasebnega partnerstva, naj bi pa javni partner, torej država, investicijo dobila povrnjeno v sedmih letih, zasebni partnerji pa v 21 letih. Po trenutnih izračunih in potrebnih objektih bi sicer vložek znašal 68 milijonov evrov, od tega 20 do 25 odstotkov zasebnega kapitala, je dejal.

Kot je pojasnil bovški župan Valter Mlekuž, so študijo konzorcija pred tremi meseci posredovali ministrstvoma za infrastrukturo in gospodarstvo, vendar do danes niso prejeli pisnega odgovora. Minuli petek so jih vladni predstavniki povabili na sestanek, a po Mlekuževih besedah šele po tem, ko so v Bovcu zagrozili, da bodo študijo predstavili javnosti.

Na sestanku, ki ga je sklical podpredsednik vlade Matej Arčon, so občini dali vedeti, da država pred vlaganjem zahteva prenos lastništva obstoječega smučišča Kanin nase. Smučišče je sicer od leta 2013 v občinski lasti.

So pa po besedah direktorice Hotela Kanin Urške Radanovič tako ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han kot tudi Arčon projekt ustno podprli.