Sprememba davčne zakonodaje: papirnati račun le kupcu, ki ga bo izrecno zahteval

Predlog zakona med drugim omogoča uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida. Poleg tega omogoča večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna DDV, ki ga morajo davčni zavezanci predložiti preko sistema eDavki. Davčnim zavezancem ne bo več treba predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu DDV, ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem DDV, račun v papirni obliki pa se bo kupcu izročil le na njegovo zahtevo. Kot razlog za slednje se navaja skrb za okolje in zmanjševanje količin odpadkov.

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katerim bo "poenostavila in administrativno razbremenila davčne zavezance in davčni organ". Sledimo tudi ciljem okoljske politike, so sporočili z ministrstva za finance.

ZPS: Neobvezno izdajanje računov je za potrošnike škodljivo

Zakonodaja, ki določa, da je podjetje dolžno za prodano blago ali opravljeno storitev potrošniku izdati račun, je v veliki meri namenjena nadzoru obračunavanja in plačevanja davkov. Kampanja davčne uprave Vklopite razum, vzemite račun je bila namenjena pobiranju davkov, a tudi opozarjanju potrošnikov, zakaj potrebujejo račun, ko gre kaj narobe, so tedaj pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Račun je za potrošnika pomemben tudi zato, da lahko takoj preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega ali opravljene storitve. Preverjanje zaračunanih zneskov po opravljenem nakupu pomaga k razumevanju ravni cen in omogoča primerjavo cen za podobne izdelke ali storitve ter informirano izbiro, opozarjajo.

"Kako bomo brez računa sploh še preverjali in primerjali vsakodnevne izdatke, saj cen na veliki večini izdelkov, ki jih kupujemo, ni več? Izkušnje kažejo, da prav ponavljajoči se izdatki manjših zneskov brez ustreznega "nadzora" lahko naredijo "veliko luknjo" v družinskem proračunu. Z bančnega izpiska ali dokazila plačila na vašem telefonu sta razvidna le skupni plačani znesek in prejemnik plačila, kar pa nikakor ni dovolj za uveljavljanje potrošniških pravic. Le izdani račun dokazuje, kdaj in kje ste kupili izdelek, ki je podlaga za uveljavljanje reklamacije, za zamenjavo ali vračilo denarja. Pa to ne velja zgolj za velike investicije, ampak tudi za mnoge manjše izdatke. V dobi negotovinskega in spletnega nakupovanja ne gre pozabiti, da so pri negotovinskem poslovanju vedno bolj pogoste tudi zlorabe," so še zapisali.

Svoje pripombe so poslali tudi poslanskim skupinam v DZ.

'V nacionalno zakonodajo prenašamo več evropskih direktiv'

"S predlagano novelo v nacionalno zakonodajo prenašamo tudi več evropskih direktiv, ki urejajo nekatere obveznosti glede DDV pri opravljanju storitev in prodaji blaga na daljavo. Cilj predloga novele je tako uresničitev načela obdavčitve z DDV v državi članici potrošnje (namembni državi članici), to pomeni po stopnjah, ki se uporabljajo v Sloveniji, vključno z dobavami blaga na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga. Predlog ukinja tudi oprostitve plačevanja DDV na blago v pošiljkah neznatnih vrednosti, ki se v Slovenijo uvozi s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav," pa so v današnjem sporočilu za javnost po seji vlade pojasnili na ministrstvu.

Do uveljavitve predlagane novele ureditev, ki jo določajo evropske direktive, urejata Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

Finančno ministrstvo je nov predlog novele pripravilo, potem ko je na julijski seji DZ predlaganim spremembam zakona o DDV zmanjkal le en glas podpore in so končale zakonodajno pot. Predlog novele je bil eden od zakonov iz paketa sprememb davčne zakonodaje, ki ga je vlada pripravila z namenom spodbujanja gospodarskega okrevanja po pandemiji covida-19.