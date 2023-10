Predlog novele zakona o delovnih razmerjih: sindikati na nogah

Proračunsko razpravo minulega tedna je zaznamovala polemika zlasti okoli enega ukrepa. Minister za delo Luka Mesec slednje komentira: "Nas boli predvsem en ukrep in to je zamrznitev socialnih transferov za leto 2024, ti bodo znova usklajeni v letu 2025." Mimo tega ne morejo sindikalne centrale, ki so prepričane, da se bo položaj tistih s socialnega dna samo še poslabšal.

Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije razume opustošenje poplav ter posledično stroška za državo. "Vendar se obnova ne sme graditi na socialnem položaju ljudi," dodaja.

Prikimavajo tudi siceršnji politični nasprotniki. Karmen Furman, poslanka SDS-a, razlaga: "Denarna sredstva znižujete predvsem na podprogramih, ki se tičejo najbolj ranljivih skupin prebivalstva." Soniboj Knežak, poslanec SD-ja, zatrjuje, da okrog 50 do 60 milijonov za proračun ne pomeni skoraj ničesar, za kategorijo ljudi, ki so na socialnem dnu, pa grejo ti prihodki v hrano, v noben drug luksuz.

Zato naj vlada opravi še en krog tehtanja. Istočasno se bo morala znebiti še enega bremena, in sicer male delavske ustave, zaradi katere so na nogah sindikalne centrale. Predlog, ki sicer vsebuje prostovoljni štiriurni ali šesturni delavnik, pravico do odklopa, pravico do 48-urnega počitka, ima po njihovem še eno pomembno funkcijo.