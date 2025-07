Predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij iz vrst koalicije

Poslanci Svobode, SD in Levice so s prvopodpisanim Martinom Premkom iz Svobode v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku vložili predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Cilj predloga je povračilo škode zlasti za kaznovalne zaplembe med letoma 1945 in 1959, ki so jih izrekla kazenska sodišča, izhaja iz predloga novele zakona.