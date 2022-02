Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih primeren za nadaljnjo obravnavo

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije in po njihovih navedbah omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo. Med drugim določa pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.

Med rešitvami novele je Sluga izpostavila stopnjevanje sprejemanja ukrepov in pogojev za njihovo sprejemanje. Kot pomemben vidik vidijo poudarjeno vlogo DZ, saj novela predvideva intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad ukrepi, ki jih sprejema vlada v izjemnih situacijah zdravstvenih kriz. Prepričani so, da bo to povečalo legitimnost sprejemanja omejitvenih ukrepov.

DZ je prvo obravnavo opravil v četrtek, ko je večina poslanskih skupin napovedala, da bodo predlog danes podprli, v nadaljevanju zakonodajnega postopka pa da ga bodo poskušali izboljšati. Med drugim so izpostavljali pomen jasne določitve parlamentarnega nadzora pri sprejemanju ukrepov. Do predloga so bili najbolj kritični v poslanski skupini SDS, po oceni katere epidemije na podlagi takega zakona ne bi bilo mogoče upravljati.