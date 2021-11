Predlog novele zakona o preživninskem skladu primeren za nadaljnjo obravnavo

Poslanec Levice Miha Kordiš je na današnji seji v imenu predlagateljev opozoril, da so enostarševska gospodinjstva med najranljivejšimi skupinami v Sloveniji – kar ena petina jih živi pod pragom tveganja revščine. Socialna slika pa se še posebej zaostri v razmerah, ko otroci ne prejemajo preživnine od odsotnega starša, je dejal. Država je po njegovih besedah tako stisko in neplačevanje preživnin že predvidela, a je do tega nadomestila zelo težko priti. Mati mora namreč ob neplačevanju preživnine svojo pravico iskati po sodnih poteh.

Zato v Levici po njegovih besedah predlagajo poenostavitev postopka tako, da se nadomestilo preživnine že na začetku dokazovanja prenese z upravičenca na sklad. Otroci, ki preživnine ne prejemajo, bi tako po njegovem pojasnilu prišli do nadomestila brez sodnih procesov, ki so praviloma neprijetni in dolgotrajni. Poleg tega neizplačana preživnina ne bi več spadala med dohodke, ki vplivajo na določanje zneska za upravičenost do denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev, je dejal Kordiš, ki je danes na seji pogrešal predstavnike vlade.

Marko Koprivc (SD) je spomnil, da so podobne zakonske spremembe za rešitev problema neplačanih preživnin poslanci SD na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide septembra že enkrat podprli, a jih je odbor večinsko zavrnil. "SD še vedno ocenjujemo, da bi tudi tokrat predlagana sprememba predstavljala prvi korak, ki bi olajšal upravljanje pravice do nadomestila za preživnino, zato bomo podprli sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo," je dejal.

"V Levici predlagamo sistem, v katerem država zaščiti najšibkejše. Sistem, ki ne poglablja neenakih razmerij moči med posamezniki, in sistem, v katerem je država resnično posrednik med šibkejšim in močnejšim," je pojasnil poslanec Primož Siter.