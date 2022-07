Predlog novele zakona o RTVS bo DZ obravnaval na četrtkovi izredni seji

Omenjena izredna seja bo sledila izredni seji, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu.

Po predlogu vladne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) bi vodenje, upravljanje in nadzor namesto zdajšnjemu programskemu in nadzornemu svetu zavoda prepustili enotnemu svetu RTVS. Med njegovimi 17 člani ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval DZ.

Zaposleni bodo iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 članov pa bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in nacionalni svet invalidskih organizacij.