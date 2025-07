Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju poslan v DZ

Zaradi izboljšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev zakon določa, da mora ZZZS pri načrtovanju izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja upoštevati trende v zdravstvenem stanju prebivalstva, razvoj tehnologije in spremembe v načinih zdravljenja.

Z novelo zakona se financiranje nekaterih obveznosti prenaša iz ZZZS na proračun RS, med drugim financiranje raziskovalnega in učnega dela terciarne dejavnosti, vodenje nacionalnih registrov, financiranje zunajbolnišnične in helikopterske nujne medicinske pomoči ter dispečerske službe. Hkrati se uvaja plačilo pavšalnega prispevka za otroke iz proračuna, s čimer se krepi solidarnostni princip, so zapisali.

Predlog prinaša pomembne spremembe na področju financiranja, upravljanja in nadzora v zdravstvenem sistemu, z jasnim ciljem povečati dostopnost, izboljšati finančno vzdržnost in okrepiti vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot aktivnega kupca zdravstvenih storitev, navajajo na ministrstvu.

Predlog novele v prvi vrsti naslavlja zahteve iz načrta za okrevanje in odpornost - zagotavljanje zadostnega financiranja, diverzifikacije finančnih virov in finančne vzdržnosti v zdravstvu, s tem pa povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, so zapisali v sporočilu po dopisni seji vlade.

Poleg tega bo ZZZS dolžan redno izvajati stroškovne študije, nadzore nad izvajalci ter posodabljati cenike in modele plačevanja storitev, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti in preglednosti porabe javnih sredstev ter tudi vzdržnosti poslovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti v javni mreži.

Predlog zakona profesionalizira vodstvene funkcije znotraj ZZZS. Jasno so opredeljeni pogoji za imenovanje generalnega direktorja in članov skupščine, vključno z zahtevanimi kompetencami s področja zdravstva, ekonomije, prava ali upravljanja, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Zakon daje ZZZS več pristojnosti pri nadzoru nad izvajanjem zdravstvenih storitev, vključno z medicinskimi in zavarovalniškimi nadzori ter nadzori nad predpisovanjem zdravil in medicinskih pripomočkov. S tem se krepi odgovornost izvajalcev do zavarovancev in celotnega zdravstvenega sistema ter zagotavlja, da se javna sredstva porabljajo smotrno, učinkovito in v skladu z medicinskimi smernicami.

Vse predlagane spremembe po navedbah ministrstva krepijo odpornost zdravstvenega sistema na izredne razmere, izboljšujejo njegovo usklajenost in omogočajo stabilno, prožno financiranje. Z večjo profesionalizacijo, poenostavljenimi postopki in okrepljenim nadzorom zakon zagotavlja učinkovito delovanje sistema, krepi zaupanje uporabnikov ter varuje interese zavarovanih oseb in širše družbe.