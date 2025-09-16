Svetli način
Slovenija

Predlog prehodnega obdobja za višja nadomestila za delavce migrante že v DZ

Ljubljana, 16. 09. 2025 13.16 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA , M.P.
1

Koalicijski poslanci so v parlament vložili predlog novele zakona o urejanju trga dela, s katerim naslavljajo vprašanje višine denarnega nadomestila za brezposelnost pri čezmejnih delavcih in uvajajo prehodno obdobje. Predlog je usklajen s Sindikatom delavcev migrantov Slovenije, ki je zato nehal zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum o zadnji noveli.

Koalicijske stranke Levica, Svoboda in SD so spomnile, da je junija sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela prinesla višja in dostojnejša denarna nadomestila za vse brezposelne, možnost krajšega delovnega časa pred upokojitvijo po formuli 80/90/100, boljše pogoje za agencijsko delo in javna dela ter nove storitve Zavoda za zaposlovanje, ki bodo ljudem pomagale hitreje najti in obdržati delo. Referendum, ki so ga napovedali čezmejni delavci, pa da je bil usmerjen zgolj proti eni določbi, ki je črtala določilo o denarnem nadomestilu zanje.

Brezposelnost
Brezposelnost FOTO: Shutterstock

Maksimalna višina nadomestila za čas brezposelnosti za čezmejne delavce po prejšnjem zakonu o urejanju trga dela je bila namreč določena pri 1785 evrih bruto, junija sprejeta novela pa to določbo črta. Posledično bi se tudi najvišje nadomestilo za delavce migrante izračunavalo tako kot za domače delavce.

Čezmejni delavci bi bili s to novostjo na začetku na slabšem kot danes. Če bi bila zgornja višina nadomestila izračunana glede na današnjo minimalno plačo, bi bila namreč pri nekaj več kot 1660 evrih bruto. Da bi to preprečili, so začeli 1. septembra zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum.

Najnižje in najvišje nadomestilo za brezposelnost se bosta sicer skladno z junijsko novelo s 1. januarjem 2026 usklajevala z minimalno plačo, potem ko sta bila od leta 2013 fiksirana pri 530,19 oz. 892,50 evra bruto. Najnižje nadomestilo se bo po novem zvišalo na najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišje pa se bo začelo pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in nato postopoma padalo do 80 odstotkov, kolikor bo znašalo po 12 mesecih brezposelnosti.

"Zato smo se usedli skupaj s sindikatom čezmejnih delavcev in poiskali rešitev. Rezultat dogovora je zakon, ki določa, da čezmejni delavci obdržijo posebno višino nadomestila – 1785 evrov – vse dokler nova omejitev, vezana na 130 odstotkov minimalne plače, tega zneska ne preseže. Ko ga preseže, bo za vse veljala enaka, višja omejitev," je dejal poslanec Levice in predsednik odbora za delo državnega zbora Milan Jakopovič.

Poslanec Svobode Darko Krajnc je medtem spomnil, da je na severovzhodu države skoraj 30.000 delavcev, ki se vozijo na delo v tujino, danes predstavljena rešitev glede najvišjega nadomestila pa da zadeva od 200 do 300 ljudi. Kot je ocenil, bo prehodno obdobje trajalo leto ali dve.

Sindikat je na podlagi danes vloženega predloga zakona odredil prenehanje zbiranja popisov "za še en odvečen referendum", pa je povedal Damijan Bezjak Zrim (SD). Da referenduma ne bo, je za STA že potrdil tudi predsednik sindikata delavcev migrantov Mario Fekonja. O prenehanju zbiranja podpisov - do petka so jih zbrali okoli 3000 od potrebnih 40.000 - so že obvestili glavno pisarno DZ, je dodal.

brezposelnost čezmejni delavci
Sulica 81
16. 09. 2025 17.43
+2
Raje naj dvignejo invalicke Pokojnine.
2 0
