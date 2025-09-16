Predlog prehodnega obdobja za višja nadomestila za delavce migrante že v DZ

Koalicijski poslanci so v parlament vložili predlog novele zakona o urejanju trga dela, s katerim naslavljajo vprašanje višine denarnega nadomestila za brezposelnost pri čezmejnih delavcih in uvajajo prehodno obdobje. Predlog je usklajen s Sindikatom delavcev migrantov Slovenije, ki je zato nehal zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum o zadnji noveli.

Koalicijske stranke Levica, Svoboda in SD so spomnile, da je junija sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela prinesla višja in dostojnejša denarna nadomestila za vse brezposelne, možnost krajšega delovnega časa pred upokojitvijo po formuli 80/90/100, boljše pogoje za agencijsko delo in javna dela ter nove storitve Zavoda za zaposlovanje, ki bodo ljudem pomagale hitreje najti in obdržati delo. Referendum, ki so ga napovedali čezmejni delavci, pa da je bil usmerjen zgolj proti eni določbi, ki je črtala določilo o denarnem nadomestilu zanje.

Maksimalna višina nadomestila za čas brezposelnosti za čezmejne delavce po prejšnjem zakonu o urejanju trga dela je bila namreč določena pri 1785 evrih bruto, junija sprejeta novela pa to določbo črta. Posledično bi se tudi najvišje nadomestilo za delavce migrante izračunavalo tako kot za domače delavce. Čezmejni delavci bi bili s to novostjo na začetku na slabšem kot danes. Če bi bila zgornja višina nadomestila izračunana glede na današnjo minimalno plačo, bi bila namreč pri nekaj več kot 1660 evrih bruto. Da bi to preprečili, so začeli 1. septembra zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum.

Najnižje in najvišje nadomestilo za brezposelnost se bosta sicer skladno z junijsko novelo s 1. januarjem 2026 usklajevala z minimalno plačo, potem ko sta bila od leta 2013 fiksirana pri 530,19 oz. 892,50 evra bruto. Najnižje nadomestilo se bo po novem zvišalo na najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišje pa se bo začelo pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in nato postopoma padalo do 80 odstotkov, kolikor bo znašalo po 12 mesecih brezposelnosti.