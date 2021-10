Predlog proračuna za leto 2023 še pred člani odbora za finance

Poslanci, poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa so lahko dopolnila k predlogu proračuna za leto 2023 vlagali najpozneje do prejšnjega ponedeljka. Do vseh se bodo na na današnji seji opredelili člani odbora za finance kot matičnega delovnega telesa za obravnavo proračuna, lahko pa bodo sprejeli tudi svoja.

DZ bo zatem gradivo vrnil v obravnavo vladi, ki se bo najpozneje do 6. novembra opredelila do vloženih dopolnil ter na podlagi teh opredelitev, zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravila dopolnjen predlog državnega proračuna.