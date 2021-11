Predlog protipoplavne zaščite razburja Kostanjevičane: 'Gre za grob poseg v naravno dediščino'

Direkcija za vode je predstavila samo dve različici, sonaravno in tehnično, ki je bila izbrana. V civilni iniciativi menijo, da sta rešitvi neprimerljivi. Sonaravna ureja porečje Krke od Dobrave pri Dobruški vasi do izliva, tehnična samo neposredno območje kostanjeviškega otoka. Zato je stroškovna primerjava (200 milijonov evrov za sonaravno proti sedmim za tehnološko) irelevantna, menijo.

Kot nam je pojasnil Andrej Smrekar, so bili občani z izbiro rešitve uradno seznanjeni šele 14. oktobra letos. Pandemije kot vzroka za to ne sprejemajo, saj menijo, da bi se lahko informiranje občanov izvedlo na različne načine. Prav tako pa neposredno prizadeti niso bili vključeni v proces priprav in odločanja.

Kot nam je pojasnil zgodovinar Andrej Smrekar , član civilne iniciative in častni meščan Kostanjevice na Krki, sklepu o podpori projektu nasprotuje precej prebivalcev oziroma stanovalcev otoka, ki jih bo izvedba najbolj prizadela. Na občini pa ni posluha za komunikacijo in izmenjavo mnenj. Ob tem pa poudarja, da ne gre za spor, saj si vsi želijo protipoplavne zaščite. "Ne strinjamo se z izbrano rešitvijo, ker je omejena, ne garantira učinkovitosti in je invazivna. Čas je, da država, v katere pristojnosti so vodotoki, začne izpolnjevati svoje obveznosti. To, da je upravljanje voda prepuščeno projektnim in eksperimentalnim enodnevnicam, je nedopustno. Vodotoki potrebujejo kontinuirano vzdrževanje, ki ga ne smemo poenostaviti v servisiranje potreb gradbene industrije," dodaja.

Projekt vreden nekaj več kot 6,7 milijona evrov

Na ministrstvu za okolje in prostor so maja podpisali vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki. Denar za izvedbo projekta je zagotovljen z dogovorom za razvoj regij in v Skladu za vode RS. Vrednost projekta so sicer ocenili na nekaj več kot 6,7 milijona evrov.

Z izvedbo projekta do konca leta 2023 bodo dodatno protipoplavno zavarovali tamkajšnjih nekaj več kot 150 objektov in skoraj 500 prebivalcev, so že maja pojasnili na okoljskem ministrstvu. Z izvedbo celostnih ukrepov bodo zmanjšali poplavno ogroženost vzdolž odsekov na območju spodnje Save oz. v spodnjem Krkinem porečju, so dejali.

Strokovnjaki so sicer pripravili štiri možne scenarije kostanjeviške protipoplavne zaščite, predlagana inačica, ki so jo med usklajevanji ocenili za najboljšo, pa predstavlja kombinacijo nasipov, zidov in prestavljivih montažnih sten.

"Namen Direkcije za vode je jasen. Želimo zaščiti prebivalke in prebivalce Kostanjevice na Krki, njihovo premoženje in pomembno kulturno dediščino, zato smo evropska sredstva za ta projekt v višini 2 milijonov in 340 tisoč zagotovili še iz prejšnje perspektive. Razliko do skoraj 7-milijonskega projekta pa bo pokrila Direkcija za vode v sklopu Sklada za vode. Če bomo projekt s podporo lokalne skupnosti nadaljevali, bi ga lahko v glavnini končali do konca leta 2022, vendar pa ne bomo nikogar prisilili k sodelovanju. Odločitev o protipoplavni varnosti prepuščamo lokalni skupnosti," je na javni predstavitvi projekta 14. oktobra dejal direktor Direkcije za vode Roman Kramer.

Strokovnjak za urejanje voda Matjaž Udovč iz podjetja IZVO-R, d. o. o., je pojasnil, da scenarij, za katerega so se odločili, predvideva 970 metrov mobilnih zagatnih sten, 420 metrov nasipov na območju otoka, 260 metrov AB-zidov, 200 metrov mobilnih sten, 1.300 metrov nasipov na južnem delu Kostanjevice na Krki in dve črpališči meteorne vode. Mobilne stene bi bile umeščene ob reki Krki, tako da zidovi v času brez poplav ne bi bili vidni z otoka. Klasični armiranobetonski zidovi pa bi bili umeščeni na preostalih lokacijah, kjer zaradi prostorske omejenosti ni mogoča izvedba z nasipi. Na območjih za protipoplavnimi nasipi in zidovi so predvideni tudi ukrepi za odvod lastne meteorne vode v času poplav oziroma v času, ko bi bile postavljene mobilne stene. Predvideni sta dve črpališči v neposredni bližini obstoječih izpustov meteornih vod. Kjer visokovodne ureditve prečkajo obstoječe jarke, sta predvideni ureditev prepustov in namestitev nepovratnih loput na prepuste za preprečitev vdora vode pod visokovodnimi ureditvami.