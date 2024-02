Predlog SDS kandidatov za evropske volitve: Tomc, Zver, Hojs, Breznik, Grims ...

OGLAS

Nosilec liste torej ne bo več Milan Zver, pač pa Romana Tomc, ki je Zvera pred petimi leti s preferenčnimi glasovi že prehitela z drugega mesta. "Tomčeva vodi to listo, zaradi tega, ker je na zadnjih evropskih volitvah dobila daleč največ preferenčnih glasov," spremembo pojasnjuje prvak SDS Janez Janša. Če bosta kandidata izvoljena še enkrat, bo za Zvera to že četrti mandat, za Tomčevo pa tretji. SDS na listo kandidatov predlaga še Aleša Hojsa, Franca Breznika, Branka Grimsa, pa nekdanjega mariborskega župana in sedanjega predsednika mariborskega odbora SDS Franca Kanglerja, nekdanjo državno sekretarko na ministrstvu za zdravje Alenko Forte, članico podmladka SDS Karin Planinšek in mednarodno sekretarko Slovenske demokratske mladine Zalo Tomašič. Štirje od devetih so se za mesto evropskega poslanca potegovali že pred petimi leti.

Romana Tomc FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tomčeva se je na družbenem omrežju stranki že zahvalila za izkazano zaupanje in priložnost. "Kot nosilka liste ju sprejemam z veliko odgovornostjo. Združujemo znanje, izkušnje in modrost ter mlado energijo, zagnanost in nove ideje," je zapisala. Prepričana je tudi, da je nabor predlaganih kandidatov zmagovalna ekipa za junijske evropske volitve. Janša tudi letos napoveduje zmago na volitvah, pri čemer cilja, da bo stranka povečala število poslancev. Predlagana kandidatna lista sicer še ni dokončna, čaka jo še potrjevanje na seji sveta stranke, ki skladno s statutom na predlog izvršilnega odbora določi kandidate in potrjuje listo kandidatov za Evropski parlament. Večjih sprememb, predvsem na prvih mestih liste, sicer ni pričakovati. Izvršilni odbor SDS pa je na seji zaradi vprašanj, ki jih na vodstvo stranke naslavlja članstvo, poslanski skupini predlagal, da vsi poslanci SDS v sedmih dneh podpišejo izjavo, s katero se bodo zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica DZ delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine.

Tak predlog sicer prihaja po tistem, ko je ob napetostih med stranko in njenim poslancem Anžetom Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja izvršilni odbor konec lanskega leta ocenil, da ni več nikakršnega dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Zatem je predsednik SDS v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta "razčisti in uredi statusne zadeve". Logar sicer za zdaj v tej smeri ni potegnil nobenih potez, v dosedanjih izjavah pa je poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno. Kaj pa kandidati ostalih strank? Nova Slovenija računa na vsaj dva mandata, na kandidatni listi pa bosta tudi predsednik stranke Matej Tonin in evropska poslanka Ljudmila Novak. Kdo bo nosilec in kako bo izgledal končni seznam kandidatov, bodo razkrili spomladi. "Vse je pod kontrolo. Anže Logar je rekel, da na evropske volitve ne gre, SLS pa je postavila listo s svojim nosilcem. Tako da Novi Sloveniji ni preostalo drugega, kot da sestavimo močno listo in se podamo po Sloveniji," pravi Tonin. Protikandidat vzponu desnega populizma in glasnik zelenih tem, pa bo v tekmi za devet prestižnih mest tudi kočevski župan Vladimir Prebilič. Po neuradnem tipanju z Golobovo stranko in Socialnimi demokrati, je postal nosilec zelene Vesne. Zunajparlamentarna stranka ga je podpirala že v predsedniški tekmi. "Ne želimo biti politični oportunisti, ne izbiramo tiste poti, ki so najlažje, ali pa tiste, ki na hitro ali pa na kratek način prinesejo rezultat ali komurkoli že funkcije," ob tem pravi župan Kočevja.

Ali Žerdin in Vladimir Prebilič FOTO: Luka Kotnik icon-expand