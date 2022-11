Predlog SDS ni uspel: funkcionarji se ne bodo testirali na droge

Predlogu je nasprotovala tudi vlada, po oceni katere bi predlog nesorazmerno posegel v zasebnost posameznika in ne bi celovito reševal problematike vseh psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog funkcionarjev. Na nekatere pomanjkljivosti je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

Predloge zakonov, ki so naslavljali to tematiko, je SDS v preteklosti v zakonodajni postopek vložila že večkrat, nazadnje junija, ko so so ga poslanci zavrnili, v SDS so nato s predlog znova poskusili avgusta. A jim tudi tokrat ni uspelo prepričati poslanskih kolegov, zakonodajni predlog so namreč zavrnili že člani parlamentarnega odbora za zdravstvo.

"Funkcionarji so javne osebe, ki so državljanom dolžne biti zgled"

Predlog zakona sta sicer v današnji predstavitvi poslanskih stališč pričakovano podprli predlagateljici SDS in NSi. Kot je dejala poslanka NSi Iva Dimic, so funkcionarji javne osebe, ki so državljanom dolžne biti zgled, obvezno testiranje pa da poznajo v številnih državah in je tudi v Sloveniji v nekaterih zavodih in podjetjih utečena praksa.

Po oceni poslanca SDS Dejana Kaloha je predlog zakona v polnosti zasledoval načelo transparentnosti in odprtosti delovanja javnih funkcionarjev. "Sprejem tega zakona bi bil po naši oceni neizogiben zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter predvsem odgovornosti do naših državljanov in državljank," je dejal v predstavitvi stališča poslanske skupine.

Vatovec: To je preresna tema, da bi jo uporabljali za obračunavanje s političnimi nasprotniki

Po besedah vodje poslanske skupine Levice Mateja T. Vatovca je zloraba prepovedanih substanc resen javnozdravstveni problem in preresna tema, da "bi jo na tak trivialen način uporabljali za obračunavanje s političnimi nasprotniki". Podobno kritiko je izpostavila tudi poslanka SD Bojana Muršič, poslanec Svobode Robert Janev pa je med drugim dejal, da je po oceni njihove poslanske skupine predlog pomanjkljiv tako z vsebinskega kot tudi s postopkovnega vidika.