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Slovenija

Predlog novele: kaj vse bi spremenili na RTV?

Ljubljana, 27. 08. 2026 18.24 pred 54 minutami 5 min branja 15

Avtor:
STA N.Š.
15 zaposlenih ostalo pred vrati RTV Slovenija

Predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, prinaša precejšnje spremembe pri vodenju, upravljanju in nadzoru javnega zavoda.

Po veljavni ureditvi RTV Slovenija vodi in upravlja štiričlanska uprava. Na njenem čelu je predsednik uprave, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje Svet RTV Slovenija. Dva člana uprave svet imenuje na predlog predsednika, četrti član pa je delavski direktor, ki ga na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni.

Predlagana novela bi upravo ukinila, vodenje RTV Slovenija pa bi ponovno prevzel generalni direktor. Tega bi na podlagi javnega razpisa imenoval nadzorni svet.

Pomembno bi se spremenil tudi sedanji Svet RTV Slovenija, ki bi se preoblikoval v programski svet. Število njegovih članov bi sicer ostalo enako – 17 –, precej drugačna pa bi bila njegova sestava in predvsem organizacije oziroma institucije, ki bi imenovale svoje predstavnike.

Zaposleni imajo po veljavnem zakonu v svetu šest predstavnikov, po predlogu novele pa bi jih imeli le še dva. Po enega predstavnika bi še naprej imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU). Nacionalni svet za kulturo, ki ima trenutno dva predstavnika, bi po novem imenoval enega. Po en predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije in krovne invalidske organizacije bi ostala tudi v novi sestavi.

Iz sveta pa bi po predlogu izpadli predstavniki, ki jih imenujejo predsednik republike, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec ter Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja.

Namesto njih bi v programski svet vstopila vrsta novih institucij in organizacij. Kulturniška zbornica Slovenije bi imenovala dva člana, po enega pa Teološka fakulteta, Glasbena matica Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan, Mladinski svet Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

RTV Slovenija
RTV Slovenija
FOTO: Bobo

Predstavniki podjetnikov in kmetov naklonjeni ideji 

V Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da so o predlogu novele in predvideni vključitvi njihovega predstavnika v programski svet seznanjeni iz medijev, zato ga morajo še preučiti.

Dosedanje sodelovanje z RTVS ocenjujejo kot dobro. "Veseli nas, da so teme povezane z varstvom potrošnikov del njihovega programa. Menimo, da je za javni medijski servis pomembno, da zagotavlja kakovostne, verodostojne, neodvisne in pluralne vsebine ter da ustrezno naslavlja tudi vprašanja, ki so pomembna za vsakdanje življenje ljudi. Z vidika Zveze potrošnikov Slovenije so pomembne predvsem informacije, ki potrošnikom omogočajo informirano odločanje in učinkovito uveljavljanje njihovih pravic," so navedli.

Tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ni bila vprašana za mnenje. Ocenjuje pa, da bi bilo dobro, da je kot zastopnica interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva vključena v programski svet.

"Pri programu RTVS se nam zdi pomembno, da so v njem zastopane tudi kmetijske, gozdarske in podeželske teme. Kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ki zagotavlja pridelavo hrane in prispeva k prehranski varnosti. Ima tudi vlogo pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega ravnotežja, vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju nacionalne identitete, ohranjanju tradicionalnih značilnosti in etnografskih posebnosti, zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanje rodovitnosti tal, varovanju okolja pred onesnaženjem, preprečevanje zaraščanja ...," so nanizali. Zato se jim zdi nujno, da imajo tudi teme, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in življenjem na podeželju svoje mesto v medijskem prostoru, še posebej javnem.

Člana v programskem svetu bi dobila tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), tudi pri njih pa se o tem vprašanju niso posebej posvetovali.

"Glede na sestavo in vlogo programskega sveta pa ocenjujemo, da bi bilo sodelovanje OZS v njem smiselno. Kot reprezentativna zbornica in zastopniki obrti in podjetništva, ki predstavljajo več kot 99 odstotkov celotnega slovenskega gospodarstva, lahko pomembno prispevamo h kakovostnemu in učinkovitemu delovanju programskega sveta," so komentirali.

RTV Slovenija
RTV Slovenija
FOTO: Bobo

"Orodje za podreditev"?

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je medtem predlog novele označil kot orodje za podreditev zavoda. Posmehujejo se tudi ustavnemu sodišču, ki je odločilo, da so predčasne prekinitve mandatov nadzornikov v javnih zavodih dopustne le izjemoma, meni.

Novi predlog vrača generalnega direktorja, ki bi ga imenoval nadzorni svet, šest članov nadzornega sveta od sedmih pa vlada. "To je glavno orodje, kako si v resnici podrediti javno RTV," je poudaril Forbici.

S tem bi jo prisilili, da bi se iz javne prelevila v državno radiotelevizijo. Predsedniku vlade Janezu Janši "očitno ni dovolj", da je že dobil ali še bo nekatere medije. "Želi imeti tudi RTV pod kontrolo, tako kot vse ostale podsisteme," je bil kritičen sogovornik, ki je sicer poudaril, da gre za njegovo osebno stališče, ker svet RTVS stališča o predlogu še ni sprejel.

Forbici prav tako meni, da zavod zaradi ponovne uvedbe generalnega direktorja, ki bi nadomestil štiričlansko upravo, poslovno ne bi bil bolj učinkovit. "RTV je prevelik sistem, da bi ga lahko na vrhu vodil samo en človek, ki v resnici nima in nikoli ni imel prave ekipe," je dejal.

Kritičen je tudi do predloga, s katerim bi dosedanji svet RTVS preoblikovali v programski svet RTVS, ki bi med drugim sprejemal programske dokumente zavoda. "Mislim, da je to vrnitev v čase, ko se je programski svet želel vmešavati v uredniško politiko, ne glede na to, kdo je v njem sedel," je dejal Forbici.

Prejšnja vlada je po oceni Forbicija namreč s tem, ko je z novelo zakona ukinila programski svet in vzpostavila svet, prekinila neposredno vmešavanje nadzornikov v uredniško politiko.

Kritičen pa je bil tudi do predlaganih sprememb o sestavi programskega sveta. "Očitno predvidevajo organizacije, kjer je vpliv trenutne koalicije in predvsem Janeza Janše velik," je ocenil Forbici.

Poleg tega svet s predvideno sestavo po mnenju sogovornika oži polje znanj, pogledov in stališč. Tistih, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, demokracijo, mediji v predlogu ni več.

Če bo novela zakona sprejeta, Forbici sicer pričakuje ustavno presojo in razveljavitev vsaj dela členov.

Predlog zakona tudi odloča, da se z dnevom uveljavitve zakona prenehajo mandati članov sveta, finančnega odbora ter predsedniku in članom uprave RTV Slovenija. S tem se po mnenju Forbicija že rogajo ustavnemu sodišču, ki je nedavno sporočilo, da so predčasne prekinitve mandatov v javnih zavodih, kot je RTV, dopustne le v izjemnih primerih in razmerah, medtem ko novi predlog takšnih razmer po mnenju sogovornika z ničemer ne izkazuje.

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KOMENTARJI15

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Givmi5
27. 08. 2026 19.27
Upam, da jih bodo več kot pol odpustili, ker ta RTV zaposluje vse povprek .... znance, prijatelje, sorodnike ... itd. Hodijo en po drugem. Eni so spustili korenine in imajo plačo prek 6000€ . Treba je malo narest rošado in menjat kader. Zdaj koliko bi bilo dovolj zaposlenih ne vem, dejstvo je, pa da je na RTVju 2000 ziher več kot preveč. To pa samo zato, ker lahko. Upam, da jih oreng popučejo!
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+1
1 0
Uporabnik-1442225
27. 08. 2026 19.26
Hehe depolitizacija, imenovali pa bodo 6 nadzornikov. Kdo je nor da jim verjame?
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0 0
jutri_pa_res
27. 08. 2026 19.23
Odkar je Golob očistil policijo in RTV 'janšistov' , so razen oddaje Tarča, Možine in zmerne Rosvite Pesek ostali tam sami 'golobisti' in drugi levi novinarji in vodilni nastavljenci/ke in je torej nacionalna RTV postala trobilo Levice...daleč od neke nevtralne nacionalne informativne hiše... Recimo Marcela je prav tako težko poslušati, vključno z levimi filozofi in politiki, ki jih vabi, kakor je težko poslušati Novo24. Tako da, dokler vsi skupaj prisilno financiramo RTV, jo moramo uravnotežiti, levica pa lahko ustanovi nekakšno Levo24, kjer bodo z glavnim urednikom Marcelom neovirano širili svojo komunistično ideologijo...
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+1
3 2
jutri_pa_res
27. 08. 2026 19.25
Recimo, na njihovi spletni strani tudi vse komentarje, ki niso v podporo levici, striktno cenzurirajo...komentar kot gornji, recimo, nima šanse priti skozi...
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+2
2 0
gongash
27. 08. 2026 19.29
Potem pa glej norotv24 v službi resnice. Tam je vsebina vrhunska. Butalec
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0 0
supergigi
27. 08. 2026 19.19
Ukine naj se naročnina in naj rtv financirajo tisti, ki jo dejansko gledajo. Naj plačujejo 50 eur na mesec pa bo nekako šlo.
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-1
1 2
gongash
27. 08. 2026 19.24
Ma ne no naj jih migranti financirajo pa davke tudi naj samo migranti plačujejo. Tako si loleki predstavljajo davčno razbrementiev. Nora tv24 za vse. Bananistan
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+1
2 1
Cupko
27. 08. 2026 19.17
Zaradi mene jo lahko tudi ukinejo, ker že dolgo ne gledam te slaboumne tv. Nimajo ne športnih prenosov reprezentančnih tekem, ne mednarodnih, na splošno pa imajo slab program, ki ga mi financiramo
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-3
1 4
Davao
27. 08. 2026 19.16
Naj se zgledujejo po ÖRF kjer med predvajanjem filmov serij ni reklamnih vložkov.Mi pa to moramo placevati.
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+1
3 2
Definbahija
27. 08. 2026 19.16
Ze to da 7 od 8 članov sveta podeli vlada (bilkatera) je šolski primer tega kar so se naučili v Kumrovci na partijski šoli
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+2
3 1
biggie33
27. 08. 2026 19.16
Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo..
Odgovori
+2
3 1
bojer
27. 08. 2026 19.13
Predvideno upravlajnje RTV bi pomenilo praktično skrajno desno nastopanje v javnosti. Poslušalci in gledalci bi imeli samo en medij na dvbeh lokacijah in to je "nova 24".
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+3
4 1
Finfer
27. 08. 2026 19.12
Ni kaj spreminjati potrebno jo je enostavno ukiniti da jo ne bomo več prisilno-nasilno plačevali ker je prava sramota za celo evropo in v celi evropi je ni slabše televizije kakor je ta ljubljanska !!
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+1
4 3
HitraVeverca
27. 08. 2026 19.11
Na RTV bučno filtrirajo komentarje ki niso po njihovi volji, na Reddit-u se je nabralo kar nekaj komentarjev da ne želijo plačati RTV prispevka iz enega in edinega razloga. Pristranskost medijev in pa seveda reklame, katere ne bi smele biti del obvezno plačljivega nacionalnega medija. In z njimi se strinjam. Žal RTV ne moram podpreti iz istih razlogov, raje plačam 25€ nekomu drugemu za osveščanje hvala!
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+1
2 1
gongash
27. 08. 2026 19.27
Taki so isti smrduhi ki kupijo neko zadevo za več tisoč evrov potem pa rečejo a dostavo moram plačat lol.
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0 0
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