Slovenija

Marihuana dovoljena v psihiatričnih ustanovah, zdravniki ostro proti

Ljubljana, 12. 08. 2025 18.55 | Posodobljeno pred 43 minutami

Anže Božič
43

Ali Gibanje Svoboda in Levica odpirata novo fronto z zdravniki? Predlog zakona o konoplji za osebno uporabo ima, po plazu kritik zaradi omejitve testiranja na THC pri službenih zdravniških pregledih, po mnenju zdravnikov še eno kapitalno napako. Kajenje marihuane omogoča tudi v psihiatričnih ustanovah, stroka pa opozarja, da ravno uporabniki marihuane pogosteje razvijejo dolgotrajne duševne motnje. "To je tako, kot da bi morali na oddelek za sladkorne bolezni postaviti avtomat s sladkarijami," je kritična psihiatrinja Mirjana Delić.

Ne le omejitev rednega testiranja na psihoaktiven THC v marihuani v sklopu službenih zdravstvenih pregledov, zdravnike skrbi, da je politika pri pisanju zakona o osebni rabi konoplje pohodila še eno strokovno načelo. Marihuano bi namreč lahko kadili celo na psihiatriji.

"Probajte si predstavljati, da nekako zakon nalaga, da se na oddelek za zdarvljenje sladkorne bolezni mora namestiti avtomat s sladkarijami. Oziroma, da na oddelku za zdravljenje pljučnih bolezni mora biti omogočeno kajenje," je dejala vršilka dolžnosti predstojnika Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Mirjana Delić.

Pisci zakona iz Gibanja Svobode in Levice priznavajo, da se jim je pri pripravi prvega takšnega zakona v Sloveniji lahko zgodila kakšna strokovno vprašljiva zakonska luknja, a so odprti za pripombe.

"Ne bom rekla, da je optimalno. Gre za poslanski predlog. Izhajali smo iz stališča, da se bo morda tudi medicinska konoplja uporabljala širše za zdravljenje razno raznih bolezni," je povedala poslanka Gibanja Svoboda Sara Žibrat.

"S pozivom psihiatrične stroke smo se v Levici seznanili in jih bomo preučili ter presodili, na kakšen način jih gre v nadaljevanju zakonodajnega postopka upoštevati," pa so sporočili iz Levice.

Varuhi zdravja osebno rabo marihuane po eni strani priznavajo:"Tako kot vsaka raba alkohola še ne pomeni odvisnosti od alkohola, tudi vsaka raba konoplje ne pomeni odvisnost," je rekla specialistka medicine dela, prometa in športa v ljubljanskem UKC Andrea Margan. V zdravstvu vendarle opozarjajo tudi na pasti prekomernega kajenja konoplje in možnega vpliva na službene dolžnosti posameznika oziroma njegovo duševno zdravje.

"Motena je koncentracija, presoja in odločanje. Kar pa pomeni večje število napak. To je zelo pomemnbno pri tistih poklicih, kjer se zahteva večopravilnosti. Istočasno pa vpliva tudi na motoriko, zato, ker se podaljša reakcijski čas za 20-30%," je še dejala Marganova.

"Raziskave so pokazale in tudi mi vidimo iz naše dnevne prakse, da marihuana zelo vpliva na nastanek in tudi zdravljenje psihotičnih motenj, kar nas zelo skbi," je še rekla Delićeva.

"Nekateri jo uporabljajo recimo za nespečnost, za depresijo. Ni pa seveda na nas laikih, da ocenjujemo, ali je to dejansko potrebno tudi za bolnike, s katerimi se srečujejo v psihiatričnih bolnišnicah. Tako, da bomo definitivno preučili vse strokovne pripombe in jim tudi, v kolikor bodo relevantne, tudi prislunili," je zaključila Žibratova.

Zakon, ki posledica lanske referendumske volje volivcev, bo na poslanskih mizah predvidoma decembra.

