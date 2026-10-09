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Slovenija

Predlog ustavne obtožbe Janše umaknjen z oktobrske seje

Ljubljana, 09. 10. 2026 12.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Janez Janša

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića se je dogovoril o sklicu oktobrske seje DZ, na kateri pa ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Opozicija je ob tem umaknila vnovično zahtevo za izredno sejo DZ z odreditvijo parlamentarnih preiskovalnih komisij, na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo.

Kot je na seji kolegija pojasnil Zoran Stevanović, je vsebina predloga ustavne obtožbe predsednika vlade po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato, kot meni, ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo DZ. Oktobrska seja DZ se bo sicer začela 19. oktobra.

Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja DZ, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A je opozicija zahtevo umaknila. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic je opozoril, da je bil zopet kršen 15-dnevni rok za sklic seje. "Razumem, da si koalicijska politika skupaj z Resnico želi, da ljudje ne bi dobili pravih informacij tudi o stvareh, o katerih se odloča," je dejal in spomnil na nedeljske referendume. Ob takem "blokiranju preiskovalk" je po njegovih besedah jasno, da se je "tudi v nedeljo treba odločiti proti taki praksi".

Zvonko Černač (SDS) je umik označil za "pametno in razumno odločitev", kajti če bi bile preiskovalke ustanovljene po veljavnem zakonu, "bi vsak, ki ima pet minut časa, lahko blokiral te vaše preiskovalke".

Državni zbor
Državni zbor
FOTO: Bobo

Stevanović pa je zavrnil trditve Sajovica o kršitvi 15-dnevnega roka in zatrdil, da je bil upoštevan.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je opozorila, da so poslovniški roki kršeni večkrat, izpostavila je sklic seje odbora za kulturo o medijih, ki bi morala biti najpozneje danes. Kritična pa je tudi do preložitve seje odbora DZ za izobraževanje, na kateri bi morali danes na zahtevo opozicije razpravljati o napovedani šolski reformi, pa so med sejo kolegija prejeli obvestilo, da je seja odbora preložena.

Vrečko je sicer na podlagi poslovnika, ki opoziciji to omogoča, zahtevala, da se ena od preiskovalk uvrsti na redno sejo DZ, čemur je predsednik DZ pritrdil.

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ustavna obtožba kolegij dz

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