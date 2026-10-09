Predlog ustavne obtožbe Janše umaknjen z oktobrske seje

Kot je na seji kolegija pojasnil Zoran Stevanović, je vsebina predloga ustavne obtožbe predsednika vlade po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato, kot meni, ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo DZ. Oktobrska seja DZ se bo sicer začela 19. oktobra.

Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja DZ, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A je opozicija zahtevo umaknila. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic je opozoril, da je bil zopet kršen 15-dnevni rok za sklic seje. "Razumem, da si koalicijska politika skupaj z Resnico želi, da ljudje ne bi dobili pravih informacij tudi o stvareh, o katerih se odloča," je dejal in spomnil na nedeljske referendume. Ob takem "blokiranju preiskovalk" je po njegovih besedah jasno, da se je "tudi v nedeljo treba odločiti proti taki praksi".

Zvonko Černač (SDS) je umik označil za "pametno in razumno odločitev", kajti če bi bile preiskovalke ustanovljene po veljavnem zakonu, "bi vsak, ki ima pet minut časa, lahko blokiral te vaše preiskovalke".