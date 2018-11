Bi morali uvesti davek na rdeče meso?

“Nihče ne želi, da bi vlade ljudem govorile, kaj lahko in česa ne smejo jesti,” pravi vodja raziskave Marco Springmann z Univerze v Oxfordu. Vendar pa se moramo zavedati, da je pretirano uživanje nekaterih živil škodljivo zdravju in predstavlja veliko breme za zdravstvene blagajne po svetu, dodaja.

Raziskovalci Univerze v Oxfordu ocenjujejo, da zaradi posledic uživanja rdečega mesa in predelanih mesnin vsako leto na svetu umre okoli 2,4 milijona ljudi, poleg tega pa to svetovno gospodarstvo obremeni za okoli 251 milijard evrov.

Z višjimi cenami mesa in predelanih mesnin bi, kot ocenjujejo v najnovejši raziskavi , porabo mesa zmanjšali na dve porciji na teden – trenutno ljudje v razvitih državah zaužijejo eno porcijo na dan. Izračunali so, da bi z uvedbo davka na govedino, svinjino in jagnjetino po svetu lahko rešili 220.000 življenj in prihranili 35,2 milijard evrov v le dveh letih.

Velika Britanija se je aprila pridružila tistim državam, ki so uvedle davek na sladke pijače. Zdaj pa raziskovalci na Univerzi v Oxfordu predlagajo tudi uvedbo davka na rdeče meso in predelane mesnine. Zakaj? Razlog je v škodljivosti prepogostega uživanja teh živil, za katere je že Svetovna zdravstvena organizacija leta 2015 dejala, da bi se jih morali izogibati , saj povečujejo tveganje za nastanek raka.

V raziskavi so za 149 različnih držav izračunali, kolikšen bi morali biti davek na rdeče meso in predelane mesnine. V revnejših državah, kjer ljudje jedo zelo malo mesa, bi bil davek blizu ničli, v razvitih državah, kjer je poraba večja, pa bi bil davek višji.

Kaj kažejo statistični podatki? Lani smo v Sloveniji porabili skoraj 60 kilogramov govedine, svinjine, ovčjega, kozjega in konjskega mesa na prebivalca. To pomeni več kot kilogram rdečega mesa na teden.

“Z vidika zaščite in krepitve javnega zdravja smo bolj naklonjeni spodbujanju večje dostopnosti do priporočenih živil, kot sta npr. zelenjava in sadje ali kvalitetnih beljakovinskih virov, kot so kakovostne ribe, puste vrste kakovostnega mesa, priporočeni mlečni izdelki ipd. Za mnoge socialno ekonomsko šibke skupine prebivalstva bi tak ukrep omogočil njihovo večjo dostopnost. Po drugi strani je treba v sodelovanju z industrijo spodbujati preoblikovanje živil slabše prehranske kakovosti v izdelke z izboljšano sestavo oziroma spodbujati take postopke predelave mesa, da se tveganje za zdravje zmanjša,” poudarjata Matej Gregorič in Urška Blaznik z NIJZ.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so nam potrdili, da raziskave kažejo, da v Sloveniji “zaužijemo nekoliko preveč mesa, zlasti pa preveč predelanih mesnih izdelkov, ki jih povezujemo z večjim tveganjem za nekatere sodobne bolezni”. Vendar pa so skeptični do dejanskih učinkov takšega ukrepa (višje obdavčitve rdečega mesa).

Za Slovenijo bi po izračunih morali uvesti 12,8-odstotni davek na rdeče meso in 62-odstotni davek na predelane mesnine. To bi denimo pomenilo, da bi za kilogram govejega bočnika, ki trenutno pri enem izmed trgovcev stane 6,98 evra, po tej obdavčitvi morali odšteti 7,84 evra – torej skoraj en evro več. Za 10 dag pakirane slanine, ki trenutno stane okoli 1,39 evra, pa bi morali, če bi uvedli ta davek, odšteti 2,25 evra.

Po predlogu raziskovalcev bi se višina davkov razlikovala od države do države glede na to, kakšna je dejanska poraba teh živil in kakšna je njihova trenutna cena. Denimo, za Veliko Britanijo predlagajo 14-odstotni davek na rdeče meso in 79-odstotni davek na predelane mesnine. V ZDA bi se cene rdečega mesa povišale za 34 odstotkov, predelane mesnine pa bi se podražile za 163 odstotkov.

V povprečju v Sloveniji porabimo skoraj enkrat toliko svinjine kot govedine. Zagotovo je razlog za večjo potrošnjo svinjine tudi v ceni. Svinjina je namreč cenejša od govedine. Takole pa so se gibale maloprodajne cene svinjskega in govejega stegna v zadnjih 10 letih:

Pa so davki lahko rešitev za to, da ljudje začnejo manj posegati po nezdravih živilih? “Davki in takse so lahko uporabno orodje na področju javnega zdravja, kar je bilo pokazano že na več primerih. Z vidika javne sprejemljivosti ukrepa je pri tem zelo pomembno, da se tako zbrani prihodki uporabljajo z enakim ciljem. Npr., če se neka živila podražijo, ker bi njihov vnos želeli omejevati, je prav, da se na ta račun pocenijo živila, katerih uživanje želimo spodbujati, ali pa, da se tako zbrana sredstva kako drugače namensko uporabijo na področju spodbujanja zdrave prehrane. Ukrep mora biti seveda dobro premišljen, smotrno pa je seveda začeti z najbolj tveganimi hranili in kategorijami živil,” pravi Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Toda dodaja, da bi glede na usodo davka na sladke pijače takšen predlog, če se bo sploh pojavil pri nas, težko dobil podporo.

Podobno meni Janez Salobir z Biotehniške fakultete, ki v tej raziskavi vidi predvsem zanimivo “matematično, ekonomsko telovadbo brez resne teže, ki pa bi imela ob uvedbi zelo verjetno škodljive posledice za zdravje in s tem na finance”. Pravi, da so obdavčitve morda lahko smiselne pri stvareh, ki so z vidika zagotavljanja prehranskih potreb nepotrebne. “Recimo, alkohol in sladkor, ki vnašata v prehrano le po eno hranilo, ki ju pri našem načinu prehrane ne potrebujemo. Meso pa je kompleksno živilo, ki vnaša v prehrano snovi, ki jih druge skupine živil sploh ne vsebujejo, jih vsebujejo malo in/ali so zelo slabo izkoristljive. Zato je tak ukrep dvorezen meč.” Če bi uvedli davek na meso oziroma mesnine, bi s tem najbolj prizadeli tiste, ki so že tako na robu revščine, pravi. “Stvar je takšna: ljudje, ki uživajo veliko poceni rdečega mesa in mesnin, so tisti, ki manj zaslužijo. Pogosto tudi tisti, ki imajo manj časa. Če to obdavčimo, bodo ti tega jedli manj, a potem bodo uživali živila, ki jim bodo še bolj škodila. Se pravi, bodo posegali po še več živilih z veliko sladkorja, prečiščenih ogljikovih hidratov, z veliko maščob z neugodno sestavo, in bodo zaradi tega še prej umirali zaradi sladkorne in srčnožilne bolezni, debelosti in drugih.”

Salobir poudarja, da je rdeče meso zdravo, a prekomerno uživanje rdečega mesa in predvsem mesnin ob hkratnem premajhnem uživanju zelenjave in sadja dokazano poveča tveganje nastanek raka na debelem črevesu. "Moramo pa se zavedati, da je označevanje živil ali skupin živil, tudi preko davkov, za "dobra", "slaba" ali "super" škodljivo, saj vodi do napačnih prehranskih navad," še opozarja Salobir.

Napotki za manjšo porabo rdečega mesa in predelanih mesnin

V Sloveniji nimamo smernic o priporočeni porabi rdečega mesa, pač pa ponavadi povzemamo tuje vire. Tako denimo Salobir izpostavlja smernice, ki jih je pripravila Velika Britanija, kjer tistim, ki uživajo več kot 90 gramov rdečega mesa in mesnin dnevno, priporočajo, da količino zmanjšajo na 70 gramov dnevno, kar je povprečje v državi. V grobem to pomeni približno 500 gramov rdečega mesa in mesnin na teden.