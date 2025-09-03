Predlog: višja urna postavka, spremembe pri subvencijah za prehrano

Za večino študentov in tudi dijakov je najpomembnejša sprememba na področju študentskega dela, kjer je predviden dvig minimalne bruto urne postavke za študentsko delo za 5,2 odstotka na 7,74 evra, je povedal predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Luka Mihalič. "Za študentsko organizacijo je to zgodovinsko pomemben trenutek, saj gre že za tretji tovrstni zakon, ki smo ga pripravili na krovni organizaciji," je dejal.

Subvencija za študentsko prehrano se s 3,50 evra povečuje na 5,05 evra, koriščenje subvencij pa bo možno do polnoči. Prav tako bodo študenti lahko koristili dodatne subvencije, saj bodo po novem prejeli subvencijo za vsak koledarski in ne le delovni dan.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Ker so bili vsi ukrepi za zakon že usklajeni s pristojnimi ministrstvi in ministrstvom za finance, na krovni študentski organizaciji verjamejo, da bodo tudi poslanke in poslanci prepoznali pomen predlaganih rešitev in jih podprli.

"Predlog zakona je jasen signal mladim, da jih razumemo in vanje verjamemo. Mladi so največja naložba naše družbe in zaslužijo si pogoje, ki jim omogočajo, da rastejo in uspejo," je poudaril poslanec Svobode Lenart Žavbi.

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je ocenil, da vlagajo enega ključnih zakonov za študente. "Koalicija je prisluhnila zahtevam študentov, uspeli smo se dogovoriti, tako da bo zakon brez večjih težav prišel skozi državni zbor in bo sprejet, upamo, da soglasno," je dejal.

Poslanka Levice Tatjana Greif pa je opozorila na študentsko delo, ki "postaja prekaren nadomestek za redno zaposlitev, ker je za delodajalca to ceneje in predstavlja manjši strošek". "Študentom pa se zažira v čas, ki je namenjen študiju. Nenazadnje so študijski programi vse manj namenjeni dejanskemu pridobivanju znanja, ampak so fokusirani v zaposljivost in v dobičkonosnost bodočih delodajalcev," je dejala in dodala, da so z veseljem prisluhnili ŠOS.