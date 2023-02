Predlog za brezplačno kosilo za vse učence gre v drugo obravnavo

Predlagatelji želijo s predlogoma zagotoviti brezplačno kosilo za vse učence.

Na inštitutu so predloga vložili glede na izkušnje staršev, ki so poročali, da otrokom težko plačajo kosilo v šoli. S spremembo Zakona o osnovni šoli bi kot pravico za vse šoloobvezne otroke uvedli šolsko kosilo, z novelo Zakona o šolski prehrani pa bi to pravico tehnično uredili in pri pripravi obrokov denimo prepovedali zunanje izvajalce. Zagotavljanje šolskega kosila je po veljavni ureditvi namreč tržna dejavnost.