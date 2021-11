Predlog za prepoved frackinga nadaljuje pot v državni zbor: 'Varnega frackinga ni'

Državni zbor je s 46 glasovi za in 41 proti sklenil, da je predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji, ki so ga vložile poslanske skupine Levica, LMŠ in SD, primeren za nadaljnjo obravnavo. "Varnega frackinga ni," je na obravnavi poudarila poslanka Levice Nataša Sukič in ocenila, da je ga je treba zato v celoti prepovedati. Gre za peti poskus, s katerim želijo preprečiti načrte britanske družbe Ascent Resources o vrtanju v Petišovcih.

Državni zbor je opravil prvo obravnavo predloga novele zakona o rudarstvu, s katerim bi v Sloveniji prepovedali pridobivanje ogljikovodikov z metodo frackinga, in sicer tako, da bi se onemogočila pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi. DZ je o predlogu z enako vsebino glasoval že štirikrat in vsakič odločil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada, ki je pred časom napovedala svoj predlog sprememb, predlogu opozicijskih strank nasprotuje. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je povzel oceno vlade, da bi se ob sprejemu predlaganih sprememb poseglo v upravičena pričakovanja koncesionarjev, ki temeljijo na njihovih pravnomočnih odločbah. "Sistemski zakon je v vladnem postopku in upam, da bo čim prej v državnem zboru. Naslovil bo tako rekoč vse danes izpostavljene stvari in verjamem, da bomo dobili prave rešitve," je napovedal. icon-expand Za prepoved hidravličnega lomljenja so tudi v SAB in SNS. FOTO: AP Razprava v DZ je bila sicer zelo podobna vsem predhodnim. Nataša Sukič iz Levice je v imenu predlagateljev izpostavila, da ne more nihče zagotoviti, da se pri izvajanju frackinga ne bo zgodila nesreča. "Varnega frackinga ni," je poudarila in ocenila, da je ga je treba v celoti prepovedati. Robert Pavšič iz vrst LMŠ je ocenil, da državni zbor odloča o tem, ali bo dal prednost temu, da lahko investitor pričakuje predvidljivo pravno okolje, ali pravici živeti v zdravem okolju. Dejan Židan (SD) je medtem povzel, katere države v Evropi in po svetu so prepovedale hidravlično lomljenje. Slovenijo je pozval, naj jim sledi. Za prepoved hidravličnega lomljenja so tudi v SAB in SNS. Varovanje okolja in varnost ljudi je prednostna naloga SAB, je zatrdil Andrej Rajh. NSi-jev Mihael Prevc pa je povzel vladno oceno, da predlog ni primerno formuliran, da ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice koncesionarja za pridobivanje nafte in zemeljskega plina ter da dopušča vbrizgavanje vseh ostalih medijev, zato ga ne podpirajo. Da ni primeren, ocenjujejo tudi v SDS.