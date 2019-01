Referendum o migracijah zavrnili, 'ker je brezpredmeten'

Zunanji minister Miro Cerar in poslanci koalicije so izpostavili brezpredmetnost obravnave predloga.

Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) je danes zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, ki so ga v DZ vložili poslanci SDS in SNS. Ti so v razpravi poudarili, da je treba odločanje o migracijah prepustiti ljudstvu. Zunanji minister Miro Cerar in poslanci koalicije pa so izpostavili brezpredmetnost obravnave predloga.

Člani OZP so danes na redni seji z desetimi glasovi proti petim zavrnili predlog mnenja tega delovnega telesa, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma primeren. Gre za referendum o globalnem dogovoru ZN o migracijah, h kateremu je Slovenija pristopila decembra v Marakešu. Referendumsko vprašanje bi se v skladu s predlogom glasilo: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?"

SDS in SNS sta pobudo za to vložili 21. novembra lani, slovenska vlada pa je kljub tej pobudi 10. decembra pristopila k dogovoru. Razpravo o predlogu so uvrstili šele na današnjo redno sejo OZP, kar so v opoziciji kritizirali.

Branko Grims (SDS) je v imenu predlagatelja povedal, da je globalni dogovor o migracijah "zagotovo tema, ki bi jo veljalo prepustiti ljudstvu, ki ima po ustavi vso oblast v rokah". Smiseln pa bi bil po njegovih besedah le, če bi se vsi vnaprej zavezali, da bi spoštovali izide. Kot je menil, je mogoče od dogovora še odstopiti, kar so nekatere države že storile, nazadnje Brazilija.

Poslanec največje opozicijske stranke je z migracijami povezal tudi izstop Velike Britanije iz EU in zavrnitev dogovora z EU v britanskem parlamentu v torek.

Zunanji minister Miro Cerar mu je na drugi strani odvrnil, da je brexit posledica populizma in širjenja lažnih novic ter zavajanja državljanov Združenega kraljestva. Ob tem je poudaril tudi, da morajo biti sovražni govor in njemu podobna nastopanja prepovedana, kar določa tudi dogovor ZN.

Cerar je pojasnil še, da je sprejemanje mednarodnopravnih aktov, kot je dogovor o migracijah, v pristojnosti vlade, in ne DZ. Parlament pa lahko razpiše referendum zgolj o vprašanjih iz svoje pristojnosti. Zato je obravnava tega predloga po njegovih besedah brezpredmetna, je še povedal v predstavitvi odklonilnega mnenja vlade o predlogu za razpis referenduma.

Tudi vodja zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič je na seji pojasnila, da sprejemanje samega akta ni v pristojnosti DZ, bi pa lahko bila vsebina tega dogovora predmet obravnave v DZ. Zato je treba preučiti, na katere odločitve oziroma akte DZ se predlog referenduma nanaša, saj da to iz predloga ni razvidno.

Poleg tega referendumsko vprašanje v takšni obliki ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma, saj v drugem delu, ki vsebuje interpretacijo dogovora, vzbuja dvom in je nejasno, je pojasnila Voršičeva.

Na podlagi tega mnenja je poslanec Levice Miha Kordiš že med samo razpravo vložil postopkovni predlog, da se razprava zaključi, saj je predlog po njegovem mnenju brezpredmeten. O postopkovnem predlogu poslanci niso odločali, ampak so na koncu predlog SDS in SNS zavrnili.

Z brezpredmetnostjo sta se strinjala tudi poslanca koalicijskih strankRobert Pavšič (LMŠ) inBranislav Rajić (SMC).

Kaj pravi opozicija?

Grims je v odzivu povedal, da je mogoče vprašanje spremeniti, pomembno pa je, da je zastavljeno jasno. Zatrdil je tudi, da bodo v prihodnosti DZ na podlagi dogovora ZN sprejemali zakonodajo, zaradi česar da je referendum upravičen.

Vodja SNS Zmago Jelinčič pa je izpostavil, da je možno na referendumu odločati tudi o odločitvah vlade, saj so ljudje izvolili stranke, ki so sestavile vlado.

Jožef Horvat iz opozicijske NSi je ob tem opozoril, da je današnja razprava "irelevantna, za kar pa niso krivi predlagatelji". Predlog je bil namreč vložen 21. novembra lani, razprava pa je potekala šele danes. Dogovor je bil medtem potrjen v okviru ZN.