Predlog za Ropovo imenovanje za guvernerja brez podpore komisije DZ

Koalicijske poslanske skupine naj bi o tem imele nova usklajevanja, stališče so v torek ponovili le v Levici. Po besedah koordinatorice Levice Aste Vrečko ostajajo pri podpori državni sekretarki na ministrstvu za finance Jazbečevi, na sestanku koalicijskih partnerjev pa da je bilo razumeti, da je to tudi enotno stališče koalicije.

Sedanjemu guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja 2025. Če DZ do takrat ne bo imenoval novega guvernerja, bo njegove naloge prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc. Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari, ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Dolenc.

Gorazdu Čibeju nov mandat na čelu agencije za zavarovalni nadzor

Mandatno-volilna komisija DZ je danes medtem z 11 glasovi za in nobenim proti podprla predlog vlade, da se Gorazdu Čibeju podeli nov mandat na čelu agencije za zavarovalni nadzor. Čibej je na čelu agencije od konca leta 2017, ko je na mestu direktorja nasledil Sergeja Simonitija. Nov šestletni mandat mu bo po predlogu začel teči z januarjem 2025.

Komisija DZ je na današnji seji podprla sklep, da se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Patricijo Vajs, ter sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov.