Predlog: za vzdrževanje planinskih poti 400.000 evrov namenskih sredstev

Vzdrževanost in dobra označenost planinskih poti sta predpogoj za varno gibanje v gorskem svetu, je na novinarski konferenci poudarila poslanka SMC Mateja Udovč. S predlogom novele zakona o planinskih poteh, ki so ga vložili s koalicijskimi partnerji in poslancema narodnosti, bi za vzdrževanje planinskih poti zagotovili namenska sredstva.

Kot je pojasnila Mateja Udovč, prvopodpisana pod zakonski predlog, bo ministrstvo, pristojno za turizem, v ta namen na letni ravni zagotovilo 400.000 evrov. Sredstva bodo po njenih besedah namenjena predvsem za obnovo in vzdrževanje planinskih poti ter za materialno-tehnično pomoč markacistom, ki pa bodo delo še naprej opravljali prostovoljno. Bistvo predloga je "v neposrednem državnem proračunskem financiranju usposabljanj in izpopolnjevanj markacistov ter nabavi njihove osebne in zaščitne opreme, sredstev za njihovo delo, materialno-tehničnih sredstev, orodja in transporta. Neposredno proračunsko financiranje pa je omogočeno tudi lokalnim skupnostim za poti na njihovih območjih," je pojasnila poslanka. Kot je poudarila, dobro označene in vzdrževane planinske poti zmanjšajo potencialne nevarnosti za pohodnike, posledično pa tudi razbremenijo reševalne službe. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, pristojen tudi za turizem, pa je po njenih besedah prepoznal pomembnost ustreznega vzdrževanja planinske infrastrukture za ohranjanje planinstva na Slovenskem in tudi razvoj gorskega turizma. Ključni element za promocijo tega turizma je varen dostop, je pojasnila Udovčeva.

icon-expand Koalicija in poslanca narodnosti predlagajo namenska sredstva za vzdrževanje planinskih poti. FOTO: Aljoša Kravanja

Da se sredstva ne bi porabljala nenamensko, so po besedah poslanca NSi Andreja Černigoja v predlog novele zakona zapisali tudi varovalke, ki bodo zahtevale zelo pregledno in jasno porabo javnih sredstev. Ocenjujejo pa, da bo 400.000 evrov na letni ravni bistveno pripomoglo k lažjemu, predvsem pa trajnejšemu načrtovanju dela na tem področju. Kot je dejal Tomaž Lisec (SDS), so predlagane rešitve tako zahvala kot tudi spodbuda za delo planinske zveze, vseh društev znotraj nje in vseh markacistov, ki so že doslej skrbeli, da smo Slovenke in Slovenci, hkrati pa tudi tuji obiskovalci naših gora, imeli prave informacije in označbe za varno hojo po planinskih poteh.