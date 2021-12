Predlog za zadržanje novega zakona o Policiji po mnenju vlade neutemeljen

Vlada je sprejela mnenje glede predloga za zadržanje izvajanja 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G) ter predloga za zadržanje učinkovanja vročenih sklepov Ministrstva za notranje zadeve o prenehanju položaja in izvajanja posebnih izbirnih postopkov na podlagi 42. člena tega zakona. Meni, da predlog za zadržanje izvrševanja določb teh zakonov, učinkovanja vročenih sklepov Ministrstva za notranje zadeve o prenehanju položaja in izvajanja posebnih izbirnih postopkov na podlagi 42. člena ZODPol-G ni utemeljen.

Kot pojasnjujejo na notranjem ministrstvu, je temeljni koncept 49.a člena ZODPol v ureditvi strokovne izbire policistov na položajna delovna mesta. Takšna delovna mesta zahtevajo poleg strokovnih znanj za izvajanje nalog in pooblastil Policije še druge kompetence. Z vse večjim razvojem družbe se izrazita dinamika prepleta tudi z drugimi področji, zato se od vodstvenega kadra poleg strokovnosti pričakuje, da ga odlikujejo sposobnost reševanja konfliktov, kritično in ustvarjalno razmišljanje, organizacijske sposobnosti in upravljanje ljudi. Po mnenju vlade še posebej načelo vezanosti na mandat omogoča večji izkoristek kompetenc, strokovnosti in nenazadnje integritete. Postopek izdaje pravilnika, s katerim se določajo posebni izbirni postopek, standardi strokovne usposobljenosti, merila in kriteriji ter metode preverjanja usposobljenosti v posebnem izbirnem postopku za pridobitev položaja vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorja policijske uprave in načelnika policijske postaje, je že objavljen tudi na spletni strani e-demokracija.