Predlog zakona: brezplačni bančni računi in več bankomatov

Kako zagotoviti dostop do gotovine in hkrati brezplačen paket osnovnih bančnih storitev? Na Ministrstvu RS za finance menijo, da odgovor prinaša novi zakon. "Predlog zakona je dober za ljudi – ne glede na to, ali živijo v mestu ali živijo na podeželju, jim omogoča dostopnost in izbiro," pravi državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež.

Predlog zakona med drugim prinaša brezplačen paket osnovnih bančnih storitev, boljšo dostopnost gotovine ter obveznost, da ponudniki blaga in storitev sprejemajo tako gotovino kot vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo.

"Pravica do uporabe gotovine je vpisana v ustavo. Torej, če mi zakona ne sprejmemo, je to samo mrtva črka na papirju," poudarja Papež.

Po zaključeni javni obravnavi je ministrstvo prejelo 23 odzivov. Med najobsežnejšimi so pripombe Združenja bank Slovenije, ki obsegajo več kot 60 strani. "Postavlja zelo, zelo veliko različnih sistemskih, pravnih, konkurenčnih, pa nenazadnje tudi izvedbenih, praktičnih vprašanj," meni direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo.

Banke sicer podpirajo dostopnost gotovine, nasprotujejo pa brezplačnemu paketu osnovnih bančnih storitev. Opozarjajo, da tudi ta ni brez stroškov. "Če dam primerjavo v ustavi – imamo zapisano tudi pravico do pitne vode, pa to ne pomeni, da je zastonj. Plačujemo omrežnine, plačujemo storitve," ponazarja direktorica Združenja.

"Ne odstopamo glede osnovnega cilja – uporaba gotovine, dostopnost in pa brezplačni paket bančnih storitev," medtem vztraja državni sekretar. "Menim, daje cilj vseh, da pridemo do rešitev, ki bodo dobre za ljudi. In take rešitve se gotovo da poiskati na način, ki ni ustavno sporen," pa odgovarja Zadravec Caprirolova.

Predlog zakona zdaj čaka usklajevanje po zaključeni javni obravnavi, nato pa še obravnava na vladi in v državnem zboru. Na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bi lahko začel veljati v začetku prihodnjega leta.