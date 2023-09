Predlog zakona o cestninjenju: nova vinjeta, davek na zastoje. 'Bili bi dvakrat kaznovani'

Nova – dnevna – vinjeta, dražja cestnina za tiste, ki bolj onesnažujejo in davek na zastoje. To so nekatere podrobnosti predloga novega zakona o cestninjenju, ki začenja javno obravnavo. Gre za implementacijo evropskih direktiv. Dražje cestnine za večje onesnaževalce morajo biti uvedene do marca 2026, dnevna vinjeta pa do spomladi 2030. Avtoprevozniki, ki so se družili na tradicionalnem srečanju avtoprevozniških družin v Rogatcu, pa se sprašujejo, kaj bodo odgovorni storili za boljšo pretočnost cest. Davek na zastoje se jim zdi povsem nesprejemljiv.