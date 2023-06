Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi: 'Naslavlja vse ključne izzive starejših'

Zakon o dolgotrajni oskrbi v ospredje rešitev postavlja posameznika, uporabnika socialnovarstvenih storitev. Predstavlja nabor novih metod in storitev dolgotrajne oskrbe, med drugim oskrbovalca družinskega člana in vstopno točko za dolgotrajno oskrbo, krepi oskrbo na domu in dolgotrajno oskrbo v instituciji, ureja denarni prejemek in storitve e-oskrbe, navaja ministrstvo za solidarno prihodnost.