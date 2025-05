Kratkoročnega oddajanja stanovanj še ne bodo omejili

Predlog Zakona o gostinstvu, ki ga je vlada poslala v obravnavo v DZ sredi marca, predvideva splošno omejitev kratkotrajnega oddajanja v večstanovanjskih stavbah na največ 60 dni v letu, v eno- in dvostanovanjskih stavbah pa na največ 150 dni v letu. Ob tem bi lahko lokalne skupnosti ob presoji stanja na stanovanjskem trgu in potreb razvoja turizma ta splošna pravila zaostrile ali omilile.

"Javnost pričakuje, da bo država z regulacijo kratkotrajnega najema stanovanj ustavila nevaren trend, ki stanovanja spreminja v turistične nastanitve," je na aprilski seji DZ pojasnil gospodarski minister Matjaž Han. Dodal je, da so v okviru javne obravnave prejeli več kot 500 nasprotujočih si pripomb. Nekateri seveda regulaciji nasprotujejo, drugi si želijo še strožjih omejitev, je dejal.

Do seje odbora za gospodarstvo je napovedal pripravo dodatnih rešitev, s katerimi naj bi po njegovih besedah na najboljši možni način dosegli pravično in učinkovito ureditev, zaustavili strmo rast cen najemnin ter sprostili stanovanja za družine, hkrati pa z dodatnimi kompromisi popestrili turistično ponudbo.

Da je vladni predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, so takrat glasovali poslanci Svobode, SD in Levice, poslanec narodnosti ter dva nepovezana poslanca. Zakonodajno pot bo tako nadaljeval na seji odbora za gospodarstvo, dokončno pa bodo o njem odločali poslanci na plenarni seji DZ.

Seja odbora je sklicana za ta četrtek, vendar zdaj v koaliciji predlagajo, da se ta točka umakne z dnevnega reda. Glede na izjemno obsežno mnenje zakonodajno-pravne službe DZ ter pripomb številnih drugih deležnikov bo treba v nekaterih delih spremeniti predlagane rešitve, so v dopisu predsednici odbora Bojani Muršič zapisali vodje poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. "To pa terja zahtevno pripravo dopolnil ter dodatno usklajevanje z deležniki," so dodali.

Nekaj možnih dopolnil je že aprila omenil tudi Han. Občinam naj bi denimo omogočili, da dovolijo kratkoročno oddajanje stanovanj v eno- in dvostanovanjskih stavbah tudi vseh 365 dni v letu.

Poleg omejitve kratkoročnega oddajanja stanovanj predlog zakona prinaša še nekatere druge rešitve, med njimi razbremenitev gostincev administrativnih ovir z odpravo obveznosti prijave rednega obratovalnega časa.