Predlog zakona o izrednem zvišanju pokojnin za koalicijo populističen

Kot je opozoril, bi se moral letni izdatek na pokojninskem področju za izvajanje obravnavanega predloga zvišati za 870 milijonov evrov. Če bi jih hoteli pridobiti, bi se morali prispevki delodajalcev in delojemalcev pomembno zvišati. A širokega družbenega soglasja med generacijami za to ni, je poudaril.

Nekaj manj kot 80.000 upokojencev res prejema pokojnino, ki je nižja od 500 evrov, a imajo v povprečju približno 25 let pokojninske dobe, je dejal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija . Pri tem je pojasnil, da se njihove pokojnine dopolnjujejo s socialnimi transferji.

Prav tako tudi v SD po besedah Soniboja Knežaka menijo, da bi predlagani zakon porušil razmerja. Pokojnina je odvisna od vplačanih prispevkov in dobe vplačevanja teh prispevkov, je opozoril. Ob sprejemanju pokojninske reforme bo treba po njegovem mnenju najti pravo mero ravnotežja med socialno pravičnostjo in dolgoročno vzdržnostjo pokojninskega sistema.

Opozicija vladi očita, da nima posluha za upokojence

Medtem so v SDS ocenili, da vlada nima posluha za upokojence. Tako denimo lani kljub različnim pozivom k izredni uskladitvi pokojnin te ni bilo, je spomnila poslanka SDS Karmen Furman. V SDS so po njenih besedah pripravljeni podpreti ukrepe, ki bodo pomagali ljudem. Glede na to bodo obravnavani predlog ocenili kot primernega za nadaljnjo obravnavo.

V NSi pa pogrešajo dolgoročni razmislek o pokojninskem sistemu. Po njihovem opozorilu se že danes iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno namenjajo precejšnja sredstva, ker sistem ni sposoben vzdrževati samega sebe. Pokojninska reforma, ki bi poudarila tudi drugi in tretji steber, je nujna, je dejal poslanec NSi Aleksander Reberšek.

V splošni razpravi o predlogu je Premik pojasnil, da je pokojninski sistem pretočen in aktivni prebivalci plačujejo za pokojnine staršev, otroci in vnuki pa bodo plačevali za pokojnine današnjih aktivnih prebivalcev. Sistem temelji na višini vplačanih prispevkov, na dobi vplačevanja in solidarnosti. Medtem obravnavani predlog ne izhaja iz teh temeljev in je nepravičen, je ocenil.

Alenka Helbl iz SDS pa je ob očitku, da je predlog nepravičen, vprašala: "Ali je životarjenje starejših pravično?" Ob navedbah državnega sekretarja Feketije, da ni širšega družbenega soglasja med generacijami za zvišanje prispevkov delodajalcev in delojemalcev, pa je pozvala k sprejemanju ukrepov. To po njeni oceni ne bi smel biti tak problem, saj je naloga vlade ukrepati.

DZ bo o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, odločal danes v okviru glasovanj.