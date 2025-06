Predlog zakona o konoplji za medicinske namene s številnimi dopolnili skozi odbor DZ

Gre za predlog zakona, ki bo urejal gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in pa tudi znanstvene namene. Glavni cilj zakona je po besedah predlagateljev, poslancev Svobode in Levice, zagotoviti dostop prebivalcem do varno pridelane konoplje za medicinske namene.

Predlagatelji so sicer danes pripravili k svojemu predlogu tudi številna dopolnila, s katerimi so v določeni meri želeli slediti pripombam javnih institucij in civilne družbe k predlogu. Teh, kot se je izkazalo tudi na odboru, ni malo, zlasti pa so mnenja precej deljena. Predstavniki zdravstvene stroke so izpostavljali pozitivne učinke pri zdravljenju denimo trdovratne epilepsije pri otrocih, predstavniki farmacevtske stroke pa so opozorili, da je konoplja narkotično zdravilo in bi moralo biti urejeno skladno s predpisi za tovrstna zdravila. Nekateri so ocenjevali, da je področje že danes ustrezno urejeno, bolniki pa si želijo zakona, ki bo varoval javno zdravje in bo hkrati izvedljiv v praksi.

Z dopolnili so danes torej med drugim spremenili naslov zakona, ki se je doslej imenoval le zakon o konoplji, saj se je izkazalo, da je prišlo do nerazumevanja in se je želelo v tem zakonu urejati tudi druga področja pridelave in uporabe konoplje, je dejala poslanka Svobode Sara Žibrat. Kot je pojasnila, s tem zakonom ne posegajo na področje proizvodnje in prometa z izdelki z vsebnostjo CBD, ki se ne izdajajo na recept. Prav tako z njim ne bodo posegli v obstoječa dovoljenja zdravil, ki so izdelana iz sintezno pridobljenih kanabinoidov.

Dodatno so z dopolnili razjasnili tudi določbe o posesti konoplje za medicinske namene, ki je dovoljena posameznikom, ki pridobijo konopljo na podlagi zdravniškega ali veterinarskega recepta ali pa so preiskovanci v okviru kliničnih preizkušanj. Torej "nikakor ne uvajamo novih prekrškov za tiste ljudi, ki se že zdaj samozdravijo in bodo recimo uporabljali konopljo za osebno rabo in se bodo pač obravnavali po obstoječi prekrškovni in kazenskopravni zakonodaji", je dejala Žibrat.