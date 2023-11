Potrdili predlog zakona o obnovi po avgustovski ujmi. Kako bo financiran?

"Ključno je, da predlog zakona potrjujemo le dobre tri mesece po največji naravni nesreči pri nas, z njim pa naslavljamo številna področja," je po dopisni seji vlade, na kateri so potrdili predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Zakon vzpostavlja mehanizme za hitrejšo obnovo po ujmi, zaščito pred naravnimi nesrečami v prihodnosti in pospešitev razvoja na prizadetih območjih.

V zakonu med drugim naslavljajo področja, kot so pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, gradnja infrastrukture, urejanje vodotokov, pospešitev administrativnih postopkov, hitrejše javno naročanje, kmetijstvo, varstvo okolja, varovanje kulturne dediščine, zdravje, psihosocialna pomoč, razvoj, socialne zadeve in pa viri za financiranje obnove ter ureditev zbiranja in porabe sredstev. "Pri nadomestnih in nadomestitvenih gradnjah so ukrepi namenjeni predvsem poenostavitvi postopkov umeščanja," je pojasnil.

Minister je povedal, da predlog zakona glede pomoči prebivalcem vpeljuje poroštveno shemo za fizične osebe, ki je namenjena obnovi poškodovanih objektov in za financiranje gradnje za nadomestitev objektov. Osredotočena je na stanovanjske nepremičnine, v katerih so imeli oškodovanci prijavljeno stalno prebivališče in so v objektih bivali pred naravno nesrečo.