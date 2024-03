Predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja razdelil poslance

Izpostavil je, da predlog ne uvaja prekinitve življenja namesto zdravljenja ali paliativne oskrbe, ki po njegovih besedah pri vseh pacientih ne more odpraviti neznosnega trpljenja. "Zakon je izraz zaupanja v etično integriteto delavcev v javnem zdravstvu," je dejal. Vloga zdravnikov je po njegovih navedbah zmanjšana na najmanjšo možno mero, poleg tega daje zdravstvenim delavcem možnost uveljavitve ugovora vesti in daje prednost samousmrtitvi, ne evtanaziji.

Eden od avtorjev predloga zakona Andrej Pleterski je v obrazložitvi na seji DZ dejal, da je namen predlaganih zakonskih rešitev pomagati pacientom, sposobnim odločanja o sebi, ki neznosno trpijo brez upanja, da se bo to spremenilo. Po njegovih besedah koristi od zakona ne bi imeli le pacienti, temveč vsi, ki se bojijo nedostojanstvenega in trpečega življenja.

V SDS in NSi proti, Levica predlog zakona soglasno podpira

Poslanka SDS Alenka Jeraj je izpostavila, da odločno nasprotujejo predlogu zakona, saj ta podpira "kulturo smrti, namesto življenja". Dejala je, da vse zdravniške organizacije nasprotujejo predlogu ter da je človeško življenje nedotakljivo, kar izpostavljajo mnogi mednarodni akti. Meni, da se prekinitev življenja ne sme financirati iz zdravstvene blagajne, saj ne gre za zdravljenje. Poudarila je, da mora država okrepiti paliativno oskrbo. "Poskrbeti moramo za ljudi in lajšati trpljenje, ne pa jih umoriti," je dejala.

Poslanka NSi Iva Dimic je dejala, da ostro nasprotujejo predlogu zakona. Izpostavila je, da je treba predvsem omogočiti dostop do lajšanja bolečin in hitrejši dostop do paliativne oskrbe. "Človek naj ne umira zaradi sočloveka, vendar ob njem," je poudarila. Poleg tega predlog po njenem mnenju radikalno spreminja poslanstvo zdravnikov. "Medicina je namenjena zdravljenju in za življenje, ne za smrt," je dejala Iva Dimic.

Poslanec SD Soniboj Knežak je dejal, da odločitev o predlogu zakona v poslanski skupini prepuščajo odločitvi vsakega poslanca. Dejal je, da bi o predlogu zakona morali odločati vsi državljani. V stranki prepoznavajo, da je predlog lahko koristen in human ukrep, ki lahko okrepi medicino, toda poudaril je, da potrebuje dodatno strokovno usklajevanje ter široko javno razpravo, ki je ključna zaradi učinkov zakona.

Poslanka Levice Nataša Sukič je dejala, da predlog zakona soglasno podpirajo. Izpostavila je, da se paliativna oskrba in dostop do življenja ne izključujeta. "Posameznik najbolje ve, kaj je zanj dostojna smrt," je izpostavila. Poudarila je, da bo prostovoljno končanje življenja omogočeno le tistim, ki so neozdravljivo bolni in tistim, ki neznosno trpijo.