Pozivi k ustavitvi predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča pozivajo k ustavitvi predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Menijo, da predlog znižuje standarde zdravstvene obravnave in izobrazbeni nivo strokovnjakov, ki naj bi v zdravstvu opravljali to dejavnost.

Psihoterapija FOTO: Shutterstock icon-expand

Klinična psihologinja Petra Bavčar z UKC Ljubljana je v današnji izjavi za medije spomnila, da je bil podoben zakon ustavljen že lani, zdaj pa so vnesli nekaj "lepotnih vsebinskih sprememb, ostale pa so zelo sporne vsebine". Pričakujejo, da bodo poslanci v DZ "prepoznali sporne vsebine predloga zakona in ga zaustavili". Poudarila je, da psihoterapija v zdravstvu ni nekaj novega, ampak se izvaja že dolgo, in to po veliko zahtevnejših kriterijih, kot predvideva predlog zakona. "Predlog celo uvaja strokovnjake z zelo nizkimi standardi, ki naj bi izvajali popolnoma isto storitev, kot jo izvaja veliko bolj izobražen in usposobljen kader sedaj v zdravstvu," je povedala Bavčar. Strinjala se je, da so čakalne vrste v zdravstvu na vseh področjih daljše, a ni prav, da jih krajšajo z zniževanjem izobrazbe. Različno dolgo in kakovostno izobraževanje ne more zagotavljati kadra za isto storitev, meni.

Dodala je še, da so v skupini, ki je predlog napisala, nekateri posamezniki v izrazitem konfliktu interesov. "Od ministrstva za zdravje bi pričakovali, da bo skrbelo za varnost in strokovnost zdravstvene obravnave, ne pa da skrbi za interese nekaterih skupin zunaj zdravstva," je kritična Bavčar.

V UKC Ljubljana so sicer mnenja, da je psihoterapevtsko dejavnost zunaj zdravstva treba urediti. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zavrnila je tudi navedbe ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, da bo odslej možno priti do psihoterapevtske obravnave brez napotnice. "To je neresnica, ker je to pravilo že zdaj. Kdorkoli, ki je v duševni stiski, ima vsak dan 24 ur na voljo psihiatra, h kateremu se lahko obrne v urgentnih ambulantah," je povedala.

"Vsako tiščanje v prstih ni znak anksioznosti"

V UKC Ljubljana so sicer mnenja, da je psihoterapevtsko dejavnost zunaj zdravstva treba urediti. Priznavajo, da predlog zamejuje nekatere sporne in zavajajoče oblike obravnav na trgu, in bi ga podprli, če ne bi posegal v zdravstvo. Psihiater s pediatrične klinike Amir Samar je poudaril, da psihoterapijo na pediatrični kliniki izvajajo klinično usposobljeni specialisti, od katerih se zahtevata specializacija in večletno usposabljanje pod mentorstvom, kar se po predlogu ne zahteva od psihoterapevtov, ki bi jim bilo dovoljeno delo v zdravstvu. Nedopustno je, da je ministrstvo zakon pripravilo mimo strokovnih združenj in ni upoštevalo priporočil razširjenih strokovnih kolegijev za področja psihiatrije, klinične psihologije, otroške in mladostniške psihiatrije in pediatrije, je prepričana pediatrinja s pediatrične klinike Nataša Bratina.

Prelogu zakona nasprotujejo tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Klinična psihologinja Andreja Škufca Smrdel je opozorila, da vsako tiščanje v prstih ni znak anksioznosti in da vsak glavobol ni znak stresa. Ker se znaki duševnih težav prekrivajo s simptomi telesne bolezni, ti simptomi pa se prekrivajo z neželenimi učinki zdravljenja, je poleg znanja psihoterapije potrebnega tudi veliko drugega znanja.

Se odgovornost prelaga na pacienta?