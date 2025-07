Predlogu zakona o psihoterapiji zelena luč odbora DZ za zdravstvo

Poslanka Svobode Lucija Tacer je dejala, da so prejšnji teden po seji odbora DZ za zdravstvo, kjer o predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti niso glasovali, opravili razpravo in vložili nova dopolnila. "Ocenjujem, da je predlog ustrezno izboljšan," je dejala. Meni, da še vedno ni idealen, so pa poskušali nasloviti najbolj pereča vprašanja.

Izpostavila je, da so z dopolnili izboljšali pet področjih. Tako so dodatno omejili izhodiščno izobrazbo za izvajanje psihoterapevtske obravnave na pridobljene nazive iz psihološke, pedagoške, socialne ali zdravstvene izobraževalne smeri, uvrščene na najmanj 8. raven. Oseba s tem nazivom mora za pridobitev licence za opravljanje te dejavnosti sicer opraviti številna usposabljanja.

Prav tako so z dopolnilom predlagali, da podrobnejša merila in kriterije za priznavanje, evalvacijo in spremljanje kakovosti psihoterapevtskih pristopov, ki temeljijo na sodobnih mednarodnih praksah, metodologijah in strokovnih standardih, določi minister.

Vnesli so tudi načelo, da "psihoterapevt oziroma kandidat ne vnaša svojih osebnih, ideoloških, političnih in verskih prepričanj v poklicno delo". Kot je dejala Tacerjeva, je to določba, ki jo ponavadi vpelje kodeks, a so v tem primeru ocenili, da "obstaja zadostno tveganje in da je na področju, ki toliko časa ni bilo urejeno, smiselno to na začetku zapisati".