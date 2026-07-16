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Slovenija

Predlog zakona o Skoku: preoblikovanje SDT in novo sodišče

Ljubljana, 16. 07. 2026 06.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Specializirano državno tožilstvo

Vlada bo imela na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

Glavni cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovanega urada (NPU), Specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter Specializiranega sodišča RS. S tem ciljem je tudi na zakonski ravni poudarjena dolžnost sodelovanja drugih organov, med njimi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), izhaja iz predloga zakona.

Po predlogu bi se Specializirano državno tožilstvo (SDT), ki zdaj bdi nad pregonom najzahtevnejših oblik kriminala, preimenoval v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj in spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev.

Novo sodišče

Predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Namesto štirih specializiranih oddelkov bi se ustanovilo Specializirano sodišče RS za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala.

NPU bi po predlogu vedno začel ali prevzel preiskavo kaznivih dejanj iz kataloga kaznivih dejanj, za obravnavo katerih je pristojen Skok. Prav tako bi preiskavo začel ali prevzel na podlagi pisne zahteve vodje Skoka.

Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o Skoku v ničemer ne bo prispeval k bolj učinkovitemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, bi pa lahko predlagane rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Na KPK medtem pozdravljajo, da je predlagatelj upošteval njihove pozive k ločitvi sistema preprečevanja korupcije od sistema njenega pregona.

Preberi še Tožilstvo zaradi Skoka skrbi njihova avtonomija

Predlog dolgo pričakovanih zakonskih rešitev, ki med drugim prinašajo ustanovitev Skoka, so bile ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

skok sdt sodišče

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