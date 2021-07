Predlog zakona o zaščiti žvižgačev naj bi bil za obravnavo nared jeseni

Na delovnem sestanku se je minister Marjan Dikaučič danes sestal s predsednikom Zbornice upraviteljev Slovenije Andrejem Perdanom, s katerim sta govorila o spremembi zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je v pripravi. Osredotočila sta se na to, kako so bili pri oblikovanju zakonodajnih rešitev upoštevani predlogi in pripombe, ki so jih v okviru strokovne razprave podali zbornica in nekateri njeni člani.