Predlog Zdusa za uskladitev pokojnin: že februarja za vsaj 7,1 odstotka

Zveza društev upokojencev Slovenije predlaga, da se pokojnine februarja uskladijo vsaj za 7,1 odstotka, ne pa samo za predvidenih 4,9 odstotka. Glede na podatke o rasti inflacije in cen življenjskih potrebščin ocenjujejo, da jim bosta vlada in svet pokojninskega zavoda prisluhnila. Poleg tega naj vlada razmisli o izplačilu draginjskega dodatka, so pozvali.

"Upokojenci nismo zadovoljni, da se bodo pokojnine redno uskladile samo za 4,9 odstotka," je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janez Sušnik. Veljavna pokojninska reforma je bila pripravljena leta 2012, ko je bila velika gospodarska kriza in deflacija, je spomnil član strokovnega sveta Zdusa Erik Hofbauer. Model izračuna za usklajevanje po njegovih besedah ni predvidel tako visoke inflacije, kot je zdaj. Povprečna letna inflacija je bila lani kar 8,8-odstotna, je izpostavil. Po veljavnem načinu se pokojnine uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, tako da bi morala biti februarska uskladitev res 4,9-odstotna, vendar pa je to glede na višino dejanske inflacije in rast cen življenjskih potrebščin premalo, je prepričan. Če bi bilo zvišanje 7,1-odstotno, bi zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe, ki je zdaj malenkost manj kot 654 evrov, znašala 700,16 evra. Tako bi se zaveza iz koalicijske pogodbe, po kateri bo zagotovljena pokojnina letos znašala najmanj 700 evrov, po izračunu Zdusa izpolnila. Če pa bi bila uskladitev le 4,9 odstotka, bi zagotovljena pokojnina znašala malenkost pod 686 evrov, kar je dobrih 14 evrov manj od koalicijske zaveze, so poudarili. Spomnili so še, da so bili upokojenci prikrajšani pri redni uskladitvi leta 2021. Namesto 3,5 odstotka je ta namreč znašala le 2,5 odstotka. Takratna vlada je sama določila ta odstotek, še preden je imela podatek o povprečni bruto plači za leto 2020. Šele ko je bil ta znan, je postalo po Hofbauerjevih besedah jasno, da je bila uskladitev prenizka. Nenazadnje vlado pozivajo, naj razmisli o draginjskem dodatku za upokojence. Dobiti bi ga morali tisti, ki imajo pokojnino pod 771 evri, kolikor znaša prag tveganja revščine. Izplačan naj bo pod enakimi pogoji, kot je bil energetski dodatek, je še dejal Hofbauer.