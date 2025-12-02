Predlogu dopolnitve zakona o orožju se obeta podpora

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je pojasnila, da je predlog dopolnitve posledica nedavnega tragičnega dogodka v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Pristojni organi tudi sicer ugotavljajo, da so prekrški in kazniva dejanja, pri katerih je uporabljeno orožje, povezani predvsem z orožjem in strelivom, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine.

Skladno s predlagano ureditvijo bi lahko posamezniki orožje predali policiji brez sankcij. Izročeno orožje oziroma strelivo bi postalo last države, razen če bi pristojni ugotovili, da je bilo ukradeno ali izgubljeno. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki bi ga lahko uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali v izobraževalne namene.

Koalicija predlog dopolnitve zakona podpira. Poslanka največje poslanske skupine Svoboda Sandra Gazinkovski je v predstavitvi stališč poslanskih skupin dejala, da je predlog pomemben in premišljen korak k povečanju javne varnosti v Sloveniji, ko je več varnostnih tveganj, zlasti nasilnih dejanj.

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je poudaril, da predloga ne podpira le zaradi posameznih varnostnih razmer doma, ampak tudi zaradi prizadevanj za okrepitev splošne varnosti. "Vsak kos orožja, ki ga danes prostovoljno izročimo, ena potencialna tragedija manj jutri," je dejal Zrim.

Tudi po mnenju poslanca Levice Matej T. Vatovca povečevanje števila kosov orožja ne more vplivati na večjo varnost, saj to pomeni tudi večjo verjetnost za njegovo uporabo in zlorabo. Vse prebivalce, ki imajo v posesti nezakonito orožje, je pozval, naj ga do roka predajo policiji.