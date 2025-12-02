Svetli način
Slovenija

Predlogu dopolnitve zakona o orožju se obeta podpora

Ljubljana, 02. 12. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
6

Poslanci so na izredni seji DZ po nujnem postopku obravnavali vladni predlog dopolnitve zakona o orožju, ki bi omogočil predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic do konca januarja prihodnje leto. Podporo so mu napovedali v Svobodi, SD in Levici, pa tudi v SDS. V NSi predlogu ne bodo nasprotovali.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je pojasnila, da je predlog dopolnitve posledica nedavnega tragičnega dogodka v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Pristojni organi tudi sicer ugotavljajo, da so prekrški in kazniva dejanja, pri katerih je uporabljeno orožje, povezani predvsem z orožjem in strelivom, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine.

Skladno s predlagano ureditvijo bi lahko posamezniki orožje predali policiji brez sankcij. Izročeno orožje oziroma strelivo bi postalo last države, razen če bi pristojni ugotovili, da je bilo ukradeno ali izgubljeno. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki bi ga lahko uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali v izobraževalne namene.

Koalicija predlog dopolnitve zakona podpira. Poslanka največje poslanske skupine Svoboda Sandra Gazinkovski je v predstavitvi stališč poslanskih skupin dejala, da je predlog pomemben in premišljen korak k povečanju javne varnosti v Sloveniji, ko je več varnostnih tveganj, zlasti nasilnih dejanj.

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je poudaril, da predloga ne podpira le zaradi posameznih varnostnih razmer doma, ampak tudi zaradi prizadevanj za okrepitev splošne varnosti. "Vsak kos orožja, ki ga danes prostovoljno izročimo, ena potencialna tragedija manj jutri," je dejal Zrim.

Tudi po mnenju poslanca Levice Matej T. Vatovca povečevanje števila kosov orožja ne more vplivati na večjo varnost, saj to pomeni tudi večjo verjetnost za njegovo uporabo in zlorabo. Vse prebivalce, ki imajo v posesti nezakonito orožje, je pozval, naj ga do roka predajo policiji.

Orožje (slika je simbolična).
Orožje (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Opozicija predlogu ne nasprotuje

V SDS so predlogu napovedali podporo. Kot je pojasnil poslanec SDS Andrej Kosi v predstavitvi stališč poslanskih skupin, so se za to odločili, ker želijo, da se varnostna situacija v Sloveniji izboljša, pa tudi ker nasprotujejo imetju nezakonitega orožja.

V opozicijski NSi predlogu ne bodo nasprotovali. Želijo namreč, da bi prispeval k večji varnosti v Sloveniji, še posebno na Dolenjskem, je dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, v kar sicer dvomi.

Poslanci so se med razpravo na izredni seji spraševali, ali bodo prebivalci, ki imajo nezakonito orožje, to policiji tudi predali. V to dvomi tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki je med razpravo dejal, da je predlog dopolnitve zakona povsem prazen, saj posamezniki orožja ne bodo vrnili, predlog pa služi zgolj "hranjenju volivcev".

Poslanec Kosi je bil kritičen, da predlog dopolnitve sprejemajo po nujnem postopku, češ da ni vojnega stanja. Državna sekretarka Heferle ga je pri tem pozvala k samokritičnosti. Prejšnja vlada pod vodstvom SDS je namreč sprejela številne predloge po nujnem postopku.

SDS je vložila dopolnilo, v katerem so predlagali, da se imetniku, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, sme v pol leta po uveljavitvi predloga izdati orožna listina. Dopolnilo je po mnenju poslanke Gazinkovski "skregano z logiko, če želimo imeti varno državo".

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
02. 12. 2025 13.14
Le kdo vam bo orožje nosu? Še mal pa ga bodo ljudje krvavo potreboval... če pa na zapečene čakate, te vam bodo pa prej kej odnesli kt pa prinesli... to jim je v krvi...
ODGOVORI
0 0
123soba
02. 12. 2025 13.13
+1
To je isto, kod da bi jim rekel naj vrnejo socialno pomoč. 🤮🤮🤮
ODGOVORI
1 0
ma?erugl
02. 12. 2025 13.13
Kdor ga bo, ga bo izrocil samo Golobu osebno...
ODGOVORI
0 0
IKOSS
02. 12. 2025 13.11
Koliko mora biti nekdo naiven, da od družbeno najbolj problematičnih pričakuje prostovoljno oddajo sredstev, ki so si jih priskrbeli in zanje plačali? Ne gre namreč zanemariti, da že sedanja ureditev omogoča vsebinsko nekaj docela primerljivega, ne nazadnje se je neželenega sredstva moč znebiti tudi na vrsto drugih načinov! Žalostno je, da del populacije v takšnih ukrepih ne vidi izjemnega populizma brez kake resne strokovne osnove in jih podpira.
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
02. 12. 2025 13.08
+0
Slovencu,zakaj.s čim se pa bomo branli pred janšusti.
ODGOVORI
1 1
DirtySanchez
02. 12. 2025 13.01
+3
Mislim da zdaj niso časi, da bi predajali orožje, glede na učinkovitost policije in sodišč je prej čas, da se kakšno orožje pridobi in je vedno pri roki.
ODGOVORI
4 1
