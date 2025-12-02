Predlogu dopolnitve zakona o orožju se obeta podpora

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je pojasnila, da je predlog dopolnitve posledica nedavnega tragičnega dogodka v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.
Pristojni organi tudi sicer ugotavljajo, da so prekrški in kazniva dejanja, pri katerih je uporabljeno orožje, povezani predvsem z orožjem in strelivom, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine.
Skladno s predlagano ureditvijo bi lahko posamezniki orožje predali policiji brez sankcij. Izročeno orožje oziroma strelivo bi postalo last države, razen če bi pristojni ugotovili, da je bilo ukradeno ali izgubljeno. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki bi ga lahko uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali v izobraževalne namene.
Koalicija predlog dopolnitve zakona podpira. Poslanka največje poslanske skupine Svoboda Sandra Gazinkovski je v predstavitvi stališč poslanskih skupin dejala, da je predlog pomemben in premišljen korak k povečanju javne varnosti v Sloveniji, ko je več varnostnih tveganj, zlasti nasilnih dejanj.
Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je poudaril, da predloga ne podpira le zaradi posameznih varnostnih razmer doma, ampak tudi zaradi prizadevanj za okrepitev splošne varnosti. "Vsak kos orožja, ki ga danes prostovoljno izročimo, ena potencialna tragedija manj jutri," je dejal Zrim.
Tudi po mnenju poslanca Levice Matej T. Vatovca povečevanje števila kosov orožja ne more vplivati na večjo varnost, saj to pomeni tudi večjo verjetnost za njegovo uporabo in zlorabo. Vse prebivalce, ki imajo v posesti nezakonito orožje, je pozval, naj ga do roka predajo policiji.
Opozicija predlogu ne nasprotuje
V SDS so predlogu napovedali podporo. Kot je pojasnil poslanec SDS Andrej Kosi v predstavitvi stališč poslanskih skupin, so se za to odločili, ker želijo, da se varnostna situacija v Sloveniji izboljša, pa tudi ker nasprotujejo imetju nezakonitega orožja.
V opozicijski NSi predlogu ne bodo nasprotovali. Želijo namreč, da bi prispeval k večji varnosti v Sloveniji, še posebno na Dolenjskem, je dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, v kar sicer dvomi.
Poslanci so se med razpravo na izredni seji spraševali, ali bodo prebivalci, ki imajo nezakonito orožje, to policiji tudi predali. V to dvomi tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki je med razpravo dejal, da je predlog dopolnitve zakona povsem prazen, saj posamezniki orožja ne bodo vrnili, predlog pa služi zgolj "hranjenju volivcev".
Poslanec Kosi je bil kritičen, da predlog dopolnitve sprejemajo po nujnem postopku, češ da ni vojnega stanja. Državna sekretarka Heferle ga je pri tem pozvala k samokritičnosti. Prejšnja vlada pod vodstvom SDS je namreč sprejela številne predloge po nujnem postopku.
SDS je vložila dopolnilo, v katerem so predlagali, da se imetniku, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, sme v pol leta po uveljavitvi predloga izdati orožna listina. Dopolnilo je po mnenju poslanke Gazinkovski "skregano z logiko, če želimo imeti varno državo".
