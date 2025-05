Predlogu obrambne resolucije zelena luč: letos dva odstotka, čez pet let tri

Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki ga je vlada v javno razpravo poslala na začetku maja, zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer nadgrajuje zdajšnjo različico dokumenta, sprejeto leta 2023.

Predlog resolucije nacionalno varnost obravnava celostno. Poleg investiranja v modernizacijo SV vključuje tudi krepitev nacionalne obrambne industrije ter prispevanje k dvigu splošne odpornosti države in družbe. To predvideva tudi s projekti tako imenovane dvojne rabe, torej za vojaške in civilne namene, predvsem na področju infrastrukture in zdravstva.

Tako se je vlada odločila za povečanje vojaških zdravstvenih kapacitet na sedmih lokacijah v Sloveniji, o čemer se bodo prav tako seznanili danes. Zdravstveni centri bodo namenjeni vojaškim potrebam in javnemu zdravstvu.

Stroka, tako obramboslovna kot vojaška, je predlog resolucije večinoma podprla. Na posvetu o predlogu so se strinjali, da denar za obrambo ni le denar za orožje, ampak tudi za civilno rabo. Največ obrvi pa je dvignil predlog o kadrovskem popolnjevanju. SV je namreč na začetku meseca štela 6157 pripadnikov stalne sestave, skupaj s pogodbeno sestavo pa 7328.