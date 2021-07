Predlogu za izenačitev zahtev za sežigalnice in naprave za sosežig se ne obeta podpora

Predlog med drugim predvideva, da bi se izenačile mejne vrednosti dušikovih oksidov za sežigalnice odpadkov in naprav za sosežig odpadkov ter odpravile izjeme pri preseganju mejnih vrednosti žveplovih okdisov in glede kurilnih vrednosti odpadnih olj.

Zakon bi tudi skrajšal dovoljeni čas preseganja mejnih vrednosti iz sežigalnic in naprav za sosežig s štirih na dve uri, na letni ravni pa s 60 na 30 ur. Za cementarne bi 10-krat znižal dovoljene izpuste benzena. Določil bi obveznost sprotnega javljanja podatkov meritev emisij in njihovo sprotno objavo na agencijo za okolje, ki bi jih morali onesnaževalci poročati na pol ure.

Cementarna na zdravju prebivalstva pustila 'grozljiv krvni davek'

Luka Mesec (Levica) je v imenu predlagateljev dejal, da gre ožje gledano predvsem za težavo cementarne Salonit Anhovo. Cementarna, ki je dobršen del svojega 100-letnega obstoja proizvajala azbest, je na zdravju tamkajšnjega prebivalstva pustila "grozljiv krvni davek", med drugim z azbestozo in različnimi vrstami raka, onesnaževanje pa da sedaj povzroča sosežig odpadkov. Naprava izpušča v zrak tudi po tisočkrat več škodljivih spojin, kot je to dovoljeno v sežigalnici odpadkov v Celju, je poudaril in dodal, da na težavo opozarja tudi zdravstvena stroka.

Vlada po besedah državne sekretarke na ministrstvu za okolje in prostor Metke Gorišek predloga ne podpira, ker da ruši sistemski pristop, kot ga določa zakon o varstvu okolja. Poleg tega je v predlogu v delu, ki zaostruje mejne vrednosti emisij, "moč čutiti tudi pomanjkanje tehnične strokovnosti oz. razumevanje procesa sosežiga odpadkov oz. sežiga odpadkov". Zakon bi zaostril posamezne določbe uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki je prenesla določila področne evropske uredbe, kar bi pomenilo odstopanje od sistemskega pristopa, tako da bi morali tudi za ostale naprave namesto podzakonskih predpisov sprejemati zakone.

Poleg tega se zakon ne opredeljuje do najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), ki jih morajo naprave v uporabo uvesti do konca leta 2023. Goriškova je tudi dejala, da trditev, da so za sežigalnice določene strožje mejne vrednosti kot za naprave za sosežig, ne drži - po njenih besedah so mejne vrednosti v obeh primerih enake, za nekatera onesnaževala pa so mejne vrednosti za sosežig celo za eno tretjino bolj omejujoče. Navedla je, da glede na meritve prebivalci v bližini cementarne v Anhovem niso bolj prizadeti zaradi emisij snovi v zraku kot na drugih območjih. Poleg tega je izenačevanje emisij dušikovih oksidov za sežigalnice in naprave za sosežig težko, saj gre za različne tehnologije, je navedla.

Brez podpore v koaliciji, SNS in DeSUS

V koaliciji ter SNS in DeSUS predloga ne podpirajo. Leon Merjasec (SDS) je ponovil stališče vlade in dodal, da v SDS menijo, da bi bilo treba počakati na rezultate dela lani ustanovljene medresorske delovne skupine, ki proučuje možnosti za izenačitev normativov dovoljenj emisij iz sežigalnic in naprav za sosežig.

Tudi v NSi so pritrdili vladi, da je takšen pristop normiranja pravnosistemsko neustrezen. Ker morajo tovrstno vsebino urejati podzakonski predpisi, ki so v pristojnosti izvršilne veje oblasti, predloga ne bodo podprli, je povedal Mihael Prevc (NSi).