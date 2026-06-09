Muzej s predmeti, ki pripovedujejo zgodbe

Včasih si predstavljamo, da je lepo biti državnik. Potuješ po svetu, se srečuješ s pomembnimi gosti in kamor prideš, povsod te zasipajo z darili. A ta zgodba ima drugo plat. Ko nekdo predsedniku Slovenije da darilo, je to darilo namenjeno vsej državi. Tudi vi ste ga, vsaj simbolično, dobili. Zdaj imate priložnost pogledati, kaj vse so vam podarili tuji državniki. Najbolj zanimiva darila v naši zgodovini so na ogled na razstavi v muzeju novejše zgodovine.