Prednik bi pomladil ekipo, Beočanin obljublja vzpon socialne demokracije

Na volilnem kongresu SD se bodo za vodenje stranke potegovali vsaj trije kandidati: Jani Prednik, Tadej Beočanin in Milan Brglez. Šef poslancev Prednik med cilji izpostavlja "vsebinsko pozicioniranje" SD, želi si tudi pomladitve generacij. Ajdovski župan Beočanin obljublja vnovičen vzpon socialne demokracije in vrnitev na mesto, ki ji pripada.

Vstop v bitko za stolček na čelu SD so doslej napovedali vodja poslanske skupine SD in sedanji podpredsednik stranke Jani Prednik, evropski poslanec Milan Brglez, ki je sicer svoj politični kapital kot skupni kandidat SD in Svobode nazadnje tehtal na predsedniških volitvah leta 2022, in župan Ajdovščine Tadej Beočanin. Prednik ob začetku tekme za stolček na čelu SD meni, da bo od tega trenutka za stranko bistveno "vsebinsko pozicioniranje". "Tudi jaz seveda vidim stranko kot tvorni del koalicije. Z dosedanjim delom smo to nalogo opravljali in tako bo tudi naprej," je zatrdil v današnji izjavi za medije po rednih koalicijskih usklajevanjih. Si pa želi generacijskega preskoka znotraj SD in pomladitve ekipe. "Ta želja pri meni seveda ni nova, to sem zagovarjal že pred leti in mislim, da lahko naredimo ta generacijski premik in ljudem pokažemo, da imamo v socialni demokraciji ogromno potencialnih politikov mlajših generacij," je pojasnil Prednik. Koga bi si želel videti v svoji najožji ekipi, sicer še ne razkriva. Kot je poudaril, so posamezniki na vodstvenih funkcijah SD nanje voljeni individualno, mandat jim podelijo delegati na kongresu.

Jani Prednik FOTO: Luka Kotnik icon-expand

O tem, v kakšni kondiciji se stranka po aferi sodna stavba podaja nanj, pa je ocenil, da bi morda lahko bili vzgled tudi nekaterim drugim strankam v zgodovini. "Reagirali smo tudi z izrednim kongresom, volili bomo celotno novo vodstvo. To se nam je kot stranki zdelo edino higienično in prav, da ljudem pokažemo, da znamo opraviti samorefleksijo in da bodo člani odločili, kdo bo njihov nov lider," je poudaril. V primeru zmage sicer za zdaj Prednik sprememb v ministrski ekipi ne napoveduje. Ocenjuje, da vsi štirje ministri iz vrst SD dobro opravljajo svoje delo in izpolnjujejo cilje v koalicijski pogodbi, zato kadrovskih rošad v bodoče ne pričakuje. Ob tem se je Fajonovi zahvalil za njeno delo na čelu stranke. Ocenil je, da je stranko v težkih okoliščinah vodila po svojih najboljših močeh. Sam jo je sicer leta 2020 neuspešno, a vendarle s skoraj tretjinsko podporo delegatov izzval za predsedniško mesto. Tik pred zadnjim kongresom, oktobra 2022, pa se je odločil, da soglasja ne bo podal. Prednik je pozdravil, da se tokrat za mesto na čelu SD poteguje več kandidatov, saj to po njegovem mnenju kaže, da ima SD "dolgo klop" za vse funkcije v stranki. "Vsi trije imamo enake možnosti za uspeh, odločilo bo članstvo," je še sklenil.

Glede svoje možnosti za uspeh je suveren tudi župan Ajdovščine. Kot je dejal, se je v kandidaturo podal predvsem v veliki želji, da socialno demokracijo pripeljejo do točke, ki ji pripada. "Prepričan sem, da naši programi sežejo bistveno višje in da lahko z energijo in izkušnjami, ki jih lahko ponudim, socialni demokraciji vrnemo to mesto," je poudaril. Priznava sicer, da je stranka "nekoliko ranjena", a je optimističen, da se bo "ta rana zelo hitro zacelila". Ocenjuje, da je afera ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski močno aktivirala članstvo SD, na čemer velja tudi graditi. "Stranka je zelo povezana, želimo si ponovnega vzpona socialne demokracije. Verjamem, da nam bo to s sodelovanjem in energijo, ki se je nabrala v zadnjih mesecih, tudi uspelo," je prepričan. V preteklosti je namreč sam najbolj pogrešal učinkovitost pri izvajanju strankarskih politik in doseganja zadanih rezultatov. Tudi Beočanin v primeru izvolitve ne napoveduje sprememb v ministrski ekipi. Kot je spomnil, so mu volivci na zadnjih lokalnih volitvah zaupali poln mandat za vodenje ajdovske občine in tej odgovornosti ne namerava pobegniti.

Tadej Beočanin FOTO: Kanal A icon-expand

Doslej še edini znani protikandidat Prednika in Beočanina, Brglez, medtem danes svoje odločitve za kandidaturo še ne komentira, to naj bi storil v prihodnjih dneh. Ob odločitvi za kandidaturo je sicer zapisal, da se je za ta korak odločil po pogovoru s številnimi člani in lokalnimi odbori stranke.