Prednik sporočil svoj odstop: 'Priznam, da sem v stiski odreagiral narobe'

V pisnem odzivu medijem se je Jani Prednik odzval na hude obtožbe, s katerimi se sooča.

"Ko človek bere besede, ki ga prikazujejo kot pošast, ga to zareže globoko. V teh dneh sem doživel točno to. Boli me, ker vem, da to nisem jaz. Nikoli nisem bil nasilen – ne fizično ne psihično. To preprosto ni moj značaj in ne moje živijenje," je uvodoma zapisal.

"Življenje nas včasih postavi pred težke preizkušnje. Takšne, za katere si misliš, da jih nikoli ne boš doživel. Težko je, ko te obtožijo stvari, ki jih nisi storil. Težko je, ko si v nekaj stavkih razglašen za nekoga, ki ga tvoji najbližji sploh ne prepoznajo. In najtežje je, ko vidiš bolečino v očeh svoje družine, ker nosijo breme, ki ni njihovo," je dodal.

Navedel je, da se je zasebno znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb, dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči pa sta ga pripeljala do napačnih odzivov, ki jih obžaluje.

"Vem, da bi moral iz takšne zveze oditi veliko prej, namesto da sem vztrajal. Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči tudi iz lastnih napak," je zapisal.