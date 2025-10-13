Svetli način
Slovenija

Prednik sporočil svoj odstop: 'Priznam, da sem v stiski odreagiral narobe'

Ljubljana, 13. 10. 2025 11.49 | Posodobljeno pred 12 minutami

Po poročanju, da ga je nekdanja partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, je vodja poslanske skupine Socialnih demokratov Jani Prednik sprejel odločitev, da odstopi s funkcije poslanca. "Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov," je med drugim zapisal v pismu, ki ga je posredoval medijem.

V pisnem odzivu medijem se je Jani Prednik odzval na hude obtožbe, s katerimi se sooča. 

"Ko človek bere besede, ki ga prikazujejo kot pošast, ga to zareže globoko. V teh dneh sem doživel točno to. Boli me, ker vem, da to nisem jaz. Nikoli nisem bil nasilen – ne fizično ne psihično. To preprosto ni moj značaj in ne moje živijenje," je uvodoma zapisal.

"Življenje nas včasih postavi pred težke preizkušnje. Takšne, za katere si misliš, da jih nikoli ne boš doživel. Težko je, ko te obtožijo stvari, ki jih nisi storil. Težko je, ko si v nekaj stavkih razglašen za nekoga, ki ga tvoji najbližji sploh ne prepoznajo. In najtežje je, ko vidiš bolečino v očeh svoje družine, ker nosijo breme, ki ni njihovo," je dodal. 

Navedel je, da se je zasebno znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb, dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči pa sta ga pripeljala do napačnih odzivov, ki jih obžaluje.

"Vem, da bi moral iz takšne zveze oditi veliko prej, namesto da sem vztrajal. Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči tudi iz lastnih napak," je zapisal. 

Jani Prednik
Jani Prednik FOTO: Aljoša Kravanja

Izpostavil je, da ima kot politik dolžnost zaščititi institucijo, ki ji služi, ter ljudi, ki so mu zaupali, zato je sprejel odločitev, da odstopi s funkcije poslanca. "Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Politika mora ostati prostor idej, vizije in reševanja težav ljudi," je pojasnil. 

Dodal je, da so za njim leta, ko je skušal biti predan politik in hkrati običajen človek, ki gradi odnose ter skrbi za bližnje. Prizna, da je v preteklosti delal napake, a "nikoli takšnih, kakršne mi danes pripisujejo". 

"Pravijo, da je resnico najtežje dokazovati, ko si enkrat obtožen. Vem, da bo pot dolga in boleča, a verjamem, da bo resnica prišla na dan ne na družbenih omrežjih ne v medijih, ampak tam, kjer je za to pravo mesto," je Prednik zapisal v obrazložitvi odstopa. 

"Težko je brati, da si nekaj, kar nisi. Še težje je gledati bližnje, kako nosijo breme, ki ni njihovo. Zato si želim miru. Zase, za svojo družino in za politiko, ki jo imam še vedno rad. Socialni demokrati so vedno stali za idejami pravičnosti, enakosti in dostojanstva. To so vrednote, ki sem jih nosil v svojem delu in jim bom ostal zvest tudi kot človek," je dodal. 

Ob koncu je še izrazil prepričanje, da se po vsakem padcu da vstati, zahvalil pa se je tudi vsem, ki mu stojijo ob strani. 

