Prednosti in slabosti spanja v nogavicah

Ko se bližajo hladnejše jesenske noči, ni nič boljšega, kot obleči svojo najljubšo pižamo, udobne nogavice in se zavleči pod toplo odejo. Vendar se mnogi od nas po takšni noči zbudimo odkriti in brez nogavic, ker imamo pravzaprav najraje to vreme. Se vam zdi, da je razglabljanje o nošenju nogavic med spanjem popolnoma nepotrebno? Resnica je ravno nasprotna!

icon-expand Nogavice Dedoles FOTO: Arhiv ponudnika

Tudi tako nepomembna stvar, kot je spanje z nogavicami ali brez njih, resnično vpliva na naše cikle spanja. Ne glede na to, ali se vam nogavice v času, ko zaspite ali spite, zdijo zelo udobne ali popolnoma zgrešene, bi morali nadaljevati z branjem. Kako ta odločitev vpliva na naš spanec? In kakšne so prednosti in slabosti spanja z nogavicami? Učinek toplote na naše noge Zakaj imate običajno mrzle noge in roke? Menda zato, ker so najbolj oddaljene od srca. In to je resnica. Pod vplivom mraza se krvne žile na nogah zožijo in upočasnijo pretok krvi. Hkrati jim primanjkuje maščobe in mišic, torej konec koncev toplote. Noge tako vplivajo na celotno telesno temperaturo. Res je, da lahko mrzle noge povečajo tveganje za prehlad. Kaj pa je najbolj preprosta in učinkovita pomoč pri uravnavanju toplote nog? Nedvomno udobne in kakovostne nogavice! V idealnem primeru tiste, za katere vemo, da so dobre in kakovostne, kot so nogavice Dedoles.

Kaj ima to opraviti s spanjem? Popolna telesna temperatura vam bo pomagala, da boste hitreje zaspali. Idealna temperatura je seveda za vsakega izmed nas popolnoma drugačna. Nekateri imajo radi ekstremno vročino, drugi imajo raje nižje temperature. Posebne brezšivne, vpojne, kompresijske ali zračne bambusove nogavice prinašajo številne druge prednosti. A napačna vrsta nogavic v postelji lahko negativno vpliva na vaš spanec in zdravje. Prednosti spanja v nogavicah Eden od razlogov, zakaj morate med spanjem nositi nogavice, je, da bo kakovost vašega spanca boljša. Nogavice pomagajo našemu telesu, da bolje uravnava temperaturo in nam preprečujejo, da bi se sredi noči zbudili zaradi mraza. Raziskave kažejo, da vam lahko celo pomagajo hitreje zaspati.

Hkrati nam toplota pomaga, da se sprostimo in preusmerimo pozornost od stresa vsakdanjega življenja. Tako se boste med spanjem z nogavicami počutili bolj sproščeno. Boljši spanec bo nato naslednji dan privedel do večje koncentracije in boljše delovne uspešnosti. Verjetno ste že slišali, da lahko suh in hladen zrak resno poškoduje vašo kožo. Pa ne samo na obrazu, ampak kjerkoli na telesu, vključno z nogami. Vendar pa lahko suhe in zanemarjene noge brez vlažnosti preprečite z nogavicami. To vam bo pomagalo izboljšati kakovost kože na nogah.

Slabosti spanja v nogavicah Nošenje nogavic med spanjem lahko bolj ali manj negativno vpliva na naše noge in telo. To so lahko povsem nepomembne težave, kot je pregrevanje telesa. Vendar pa je slaba higiena, ki jo povzročajo nogavice med spanjem, nekoliko resnejša zadeva. Običajno je to posledica napačne izbire materiala in pretesnih nogavic. Koža na stopalih ne more ustrezno dihati, kar lahko privede do številnih drugih težav, vključno z neprijetnimi okužbami. Zato bi morali izbrati bombažne ali bambusove nogavice.

Spanje v napačni vrsti nogavic lahko povzroči tudi veliko resnejše zdravstvene zaplete. Mnogi se morda ne zavedajo, da lahko pretesne nogavice ponoči poslabšajo prekrvavitev. Če imate težave s pretokom krvi v žilah, razmislite o uporabi posebnih kompresijskih nogavic ali spite bosi. Skratka, če imate težave z nespečnostjo ali nemotenim spanjem vso noč, vas bodo nogavice spodbudile k izboljšanju ciklov spanja. Če pa vam nošenje nogavic ponoči povzroča zdravstvene težave, poskusite spati brez njih. Ne glede na to, ali si prizadevate za boljši spanec ali si zgolj želite bolj prijetno življenje, vam pri tem pomagajo kakovostne nogavice Dedoles!

